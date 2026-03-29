미, 협상 말하며 중동에 해병대 배치

“3500명 트리폴리함 관할지 도착” 공격 유예 속 ‘지상전’ 배제 못해

미국이 이란과 협상할 가능성을 열어두면서도 중동에 지상전 병력을 속속 집결시키고 있다. 대화와 군사적 압박을 병행하는 이른바 ‘양면 전략’으로 해석되지만, 실제 지상군 투입 가능성도 배제할 수 없어 확전 우려가 제기된다.



미 중부사령부는 28일(현지시간) 엑스에 “강습상륙함 트리폴리함(LHA-7)에 탑승한 해군·해병대 병력이 관할 구역에 도착했다”고 밝혔다. 이어 트리폴리함은 약 3500명의 해군·해병대로 구성된 트리폴리 상륙준비단과 제31해병원정대의 기함으로 수송기와 전투기, 상륙작전 능력 및 다양한 전술 자산을 함께 운용한다고 덧붙였다. 해병원정대는 상륙작전과 대규모 대피 임무에 특화돼 있으며 특수작전 훈련을 받은 병력도 포함하는 것으로 알려졌다.



앞서 미군은 해병대 5000명과 제82공수사단 2000명 등 약 7000명의 지상전 병력을 중동 지역으로 이동 중인 것으로 알려졌는데, 이 가운데 일부가 우선 배치 완료된 것이다.



월스트리트저널(WSJ)은 미군이 보병·기갑부대 등 약 1만명을 추가로 중동에 투입하는 방안을 검토 중이라고 보도했는데 이 경우 중동에 투입되는 병력은 총 1만7000명 수준으로 늘어난다. 다만 현재 거론되는 병력 규모는 2003년 이라크 침공 당시 투입된 약 15만명과 비교하면 제한적인 수준이다. 이에 따라 단기간 기습 작전 중심의 제한적 지상전이 검토되고 있다는 분석이 나온다.



밴스 “목표 대부분 이뤄, 조만간 철수”…이란은 결사항전 의지



워싱턴포스트(WP)는 이날 미 당국자들이 이란에서 수주간의 지상 작전을 준비 중이라고 밝혔다면서 도널드 트럼프 대통령이 실제로 확전을 선택한다면 전쟁이 위험한 새 단계로 진입할 수 있다고 전했다. 익명을 요구한 당국자들은 전면 침공이 아닌 특수부대와 일반 보병이 결합한 형태의 기습 작전이 검토되고 있다고 밝혔다. 지난 한 달간 이란 핵심 원유 수출 거점인 하르그섬 점령과 호르무즈 해협 인근 해안 지역 기습을 통해 대함 무기를 탐지·제거하는 방안도 논의된 것으로 전해졌다.



현재까지 협상 기조는 유지되고 있다. 트럼프 대통령은 지난 26일 트루스소셜에 “이란 정부의 요청에 따라 발전소 파괴를 미 동부시간 기준 4월6일 오후 8시까지 열흘간 중단한다”고 밝혔다. 지난 23일 이란과 협상 중이라며 27일까지 닷새간 공격을 유예하겠다고 했는데, 시한 만료 하루 전에 재연장한 것이다.



다만 협상과 군사 대응, 철수 가능성을 둘러싼 발언이 엇갈리면서 미국의 대이란 전략을 두고 혼선이 있다는 지적이 나온다. J D 밴스 부통령은 28일 인터뷰에서 “미국이 대부분의 군사 목표를 달성했다”며 “조만간 철수할 것”이라고 밝혔다. 반면 캐럴라인 레빗 대변인은 25일 “트럼프 대통령이 지옥을 불러올 준비가 돼 있다”고 경고했다.



이란도 결사항전 의지를 밝혔다. 모하마드 바게르 갈리바프 마즐리스(의회) 의장은 29일 성명에서 “우리 병사들은 미군이 지상에 도착하기를 기다리며, 그들의 목숨을 불태울 작정”이라고 밝혔다.



군사적 긴장이 고조되는 가운데, 양측은 중재국을 통한 간접 협상을 이어가고 있다. 중재 역할을 맡은 파키스탄은 29~30일 사우디아라비아·튀르키예·이집트 외무장관과 회담을 열 예정이다.

