‘남태령 대첩’ 동지회 첫 접주대회…호미 나누며 “농민 연대의 밭 매자”

각 지역서 모인 농민·시민 50여명 아스팔트 농사 토크 등 활동 약속

2024년 12월21일 밤, “윤석열 탄핵”을 외치러 상경했던 트랙터가 서울과 과천의 경계에 있는 남태령에서 경찰 차벽에 막혔다. 청년과 농민들은 밤새 “차벽 열어라”를 외쳤고 서로의 삶이 어떠한지 말하고 들었다. 이날을 뜨겁게 기억하는 이들이 모여 동지회를 만들었다.



29일 50여명의 농민·시민이 서울 종로구 효자아파트에 마련된 공간 ‘합’에 모여 제1회 접주대회를 열었다. 이들은 자루에 ‘남태령 아스팔트 동지회’ 문구가 적힌 호미를 판매하며 가지·오이·고수·상추·물레콩 등 토종 씨앗을 무료로 나눠줬다. 점심은 여성농민 협동조합 ‘언니네텃밭’이 제공한 친환경 봄나물들로 차려졌다.



동지회는 ‘남태령 대첩’, 지난해 4월 윤석열 전 대통령 파면과 11월 전국농민대회를 지나며 형태를 조금씩 갖췄다. 남태령에서 맺은 관계를 그대로 흘려보내기엔 아쉬움이 컸다. 결국 지난해 12월21일 ‘남태령 첫돌’ 행사를 열고 동지회 발족식을 했다.



동지회 회원들은 모두 ‘접주’다. 동학의 지방 조직인 접(接)의 우두머리를 가리키는 말로 ‘이어내는 자’라는 의미를 갖고 있다. 동지회는 “민중, 여성, 농민, 지역민, 장애인과 성소수자, 이주민과 노동자, 폭력과 착취의 생존자가 서로를 연결하고 저항하며 돌보는 장을 함께 만들고자 한다”고 했다.



대전에서 온 접주 조용미씨(58)는 “남태령 대첩 이후 계속해서 연대 활동을 하는 동료들에게 감사한 마음과 부채감이 공존한다”며 “누군가 크게 다치지 않고 여기까지 올 수 있었던 것은 시민, 농민들의 힘이 컸다”고 말했다. 또 다른 접주인 동덕여대 졸업생 뚜뚜(28·활동명)는 “농민이나 지역 먹거리 얘기는 서울에서 잘 만나기 힘든데, 일상 속에서 마주하는 차별이나 편견을 농민도 겪고 있었다는 공감을 남태령에서 할 수 있었다”고 했다.



경북 상주에서 농사를 짓는 김정열씨(60)는 “농민뿐이라는 고립감이 (우리를) 힘들게 하는데, 이렇게 농민들을 알아가고 연대하고 싶어 한다는 것 자체가 큰 힘”이라고 했다.



동지회는 여성 농민과 청년들이 농사와 세상에 대한 고민들을 나누는 ‘남태령 언니들의 아스팔트 농사 토크’, 농민 의제와 광장 관련 현안을 나누는 뉴스레터 발행, 책 모임, 도시 텃밭과 농활 등을 통해 연대 활동을 이어가고 기록할 예정이다. ‘운영접주’인 별(활동명)은 “동지회를 통해 남태령의 정신과 연대의 감각을 가진 사람들의 우산을 만들고자 한다”고 했다.

