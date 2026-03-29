노동위, 헤어디자이너 근로자성 첫 인정

인턴 해고 원장에 ‘부당해고’ 판단

헤어디자이너를 근로자로 인정한 노동위원회 판정이 나왔다.



29일 노동계에 따르면 충남지방노동위원회는 지난달 23일 인턴 A씨가 미용실을 상대로 낸 부당해고 구제신청 사건에서 “헤어디자이너는 독립사업자가 아니라 근로기준법상 근로자로 보는 것이 타당하다”고 판단하고, A씨에 대한 부당해고도 인정했다.



A씨는 2024년 10월 천안 소재 미용실에서 인턴(스태프)으로 근무하다 4대보험 가입을 요구한 뒤 해고됐다며 구제를 신청했다.



이 사건은 사업장 규모가 쟁점이 됐다. 미용실은 두 지점을 각각 다른 명의로 사업자 등록을 해 5인 미만 사업장이라고 주장했다. 근로기준법상 상시근로자가 5인 미만이면 해고 제한 규정이 적용되지 않는다.



그러나 노동위는 두 지점의 인턴과 헤어디자이너를 합하면 상시 5명 이상 사업장에 해당한다고 판단했다. 인턴들이 두 지점을 오가며 근무했고, 채용과 운영을 사실상 한 사람이 총괄했으며, 교육과 회식도 함께 이뤄진 점을 근거로 들었다.



미용실은 헤어디자이너를 근로자 수 산정에서 제외해야 한다고 했다. 인턴이 디자이너들과 프리랜서 계약을 맺었기 때문에 두 지점을 하나로 보더라도 5인 미만 사업장이라는 논리였다. 이 과정에서 헤어디자이너들은 자신이 근로자가 아닌 프리랜서라는 내용의 확인서도 제출했다.



하지만 노동위는 이를 받아들이지 않았다. 디자이너가 시술 가격을 직접 정할 수 없고, 인턴 채용과 배치도 원장이 결정하며, 수익 배분 비율도 사용자가 정한다는 점에서 사용자 지휘·감독 아래 일하는 근로자에 해당한다고 판단했다. 노동위는 해고를 서면으로 통지하지 않은 점을 문제 삼아 해고 사유의 정당성 여부를 따질 필요 없이 부당해고로 판단했다.



앞서 대법원은 지난해 2월 기본급 없이 100% 인센티브로 보수를 받던 헤어디자이너를 근로자로 인정한 바 있다.



노동위의 이번 판정으로 미용업계 종사자들이 연차휴가, 주휴수당, 퇴직금 등 권리를 주장할 수 있는 길이 열렸다는 평가가 나온다.

