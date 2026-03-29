EBS의 AI 콘텐츠, 어린이에 유익할까요

봄 개편안에 ‘전면 AI 프로그램’

비용 절감 효과에 제작 편수 늘려

품질·시청자 영향 검증은 없어

“아동 인지 과부하 유발” 시각도

공영방송 EBS가 방송 제작 과정에 인공지능(AI) 기술을 전면 활용한 프로그램을 내놓는다. 비용 절감과 효율성을 앞세운 실험이지만, 공영방송이 AI를 활용하는 방향성과 그 파급력에 대한 검증은 충분하지 않다는 지적이 나온다.



EBS는 지난 25일 봄 개편안을 발표하며 AI 콘텐츠 편성 계획을 밝혔다. <국부론>을 쓴 애덤 스미스 등 고전 원저자가 등장하는 영상과 음성, 자막을 모두 생성형 AI로 제작한 콘텐츠를 선보일 계획이다.



AI 도입의 가장 큰 이유로는 비용 절감이 꼽힌다. 기존에 편당 800만~1000만원의 제작비가 들었던 방송도 AI를 활용하면 700만원 이하로 낮출 수 있다는 것이다. EBS는 지난해 이미 100% AI 제작 콘텐츠를 선보였다. 당시 <뤼순에서>(사진)를 담당한 PD는 제작기에서 기존 연출 PD, 조연출, 작가, 출연자, 스태프 등이 참여하던 관행과 달리 2주간 혼자 프로그램을 만들었다고 밝혔다.



EBS 내에서도 AI 전환에 따른 인력 운용을 놓고 고민이 이어지고 있다. 지난 2월 EBS 시청자위원회 회의록을 보면, 오정호 AI지식콘텐츠부장은 편집·음악·번역·자막 등 업무를 AI가 대체하는 상황을 언급하며 “우리가 단단하다고 생각했던 기반이 무너지고 있다는 것이 AI 시대의 경험”이라고 했다. 비슷한 시기 이사회에서도 신규 인력 충원 시 AI 전환 역량을 고려해야 한다는 의견이 나왔다.



그러나 AI가 콘텐츠 품질과 인력 운용에 미치는 영향은 아직 충분히 파악되지 않았다는 우려도 제기된다. EBS 노조는 AI 도입이 노동자에게 미칠 영향과 적용 방식에 대한 검증이 필요하다는 입장이다. 김성관 전국언론노조 EBS지부장은 “AI를 단순한 도구로 콘텐츠 일부에만 활용할 것인지, 아니면 1인 제작의 형태로 갈 것인지에 대한 판단은 결과물 분석이 전제돼야 가능하다”며 “회사에 분석을 요구하고 있지만 답이 없는 상황”이라고 말했다. 노조는 아직 AI가 다수 인력이 참여하는 기획력과 제작 수준을 대체할 수 있는 수준은 아니라고 본다.



AI 콘텐츠가 유아·청소년의 인지 발달에 미치는 영향도 확인되지 않았다. 미국소아과학회는 어린 자녀를 위한 콘텐츠 선별 가이드라인에서 AI로 생성된 콘텐츠를 피하라고 안내하고 있다.



지나치게 사실적인 AI 콘텐츠는 아동에게 인지 과부하를 유발할 수 있다는 우려도 있다. 매콜 부스 미국 조지타운대 발달심리학 연구원은 뉴욕타임스에 “(AI 콘텐츠를 보고) 현실에 있을 법하지 않지만 세련된 형태로 사실적으로 보이게 만들어진 캐릭터의 행동에 익숙해진 인지 체계가 만들어지면 미래에 가짜 콘텐츠를 식별하는 데 어려움을 겪을 수 있다”고 말했다.



김 지부장은 “AI를 활용해 콘텐츠 제작을 하는 것보다 AI 콘텐츠 리터러시 교육을 할 수 있는 콘텐츠에 EBS가 집중하는 것이 낫지 않겠냐는 의견을 회사에 계속 피력하고 있다”고 말했다.

