충남도, 도내 보호수 생육 관리에 11억원 투입

150그루 선정해 수술·방제 등 처치

충남도가 도내 곳곳에 자리 잡은 보호수를 지키기 위해 체계적인 관리에 나선다. 충남도는 올해 11억원을 투입해 보호수의 건강한 생육 환경을 조성한다고 29일 밝혔다.



도는 산림보호법 제13조에 따라 역사적·학술적 가치가 높거나 노령·희귀성 등으로 특별히 보호할 필요가 있는 나무를 보호수로 지정해 관리하고 있다.



충남 도내에는 현재 모두 1822그루의 나무가 보호수로 지정돼 있다. 품종별로는 느티나무가 1179그루로 가장 많다. 소나무 145그루, 은행나무 99그루, 팽나무 84그루 등이 보호수로 관리되고 있다. 수령 1000년 이상 된 나무도 1그루 있고, 500년 이상 된 나무는 231그루에 달한다.



도는 나무의 건강 상태와 생육 환경을 파악해 이 중 150그루를 선정해 집중 관리하기로 했다. 필요한 경우 외과 수술이나 토양 개량, 영양 공급, 병해충 방제 등 전문적 처치도 진행한다. 보호수를 생태 교육에 활용할 수 있도록 안내판 정비와 의자 배치 사업 등도 진행한다.



이용길 도 산림휴양과장은 “체계적 관리와 건강한 생육 환경 조성을 통해 보호수의 가치와 생태계 보호의 중요성을 널리 알려 나갈 것”이라고 말했다.

