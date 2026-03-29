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김포시, 출퇴근 시간 일산대교 무료 통행 지원

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본문 요약

김포시민들은 다음달부터 출퇴근 시간에 일산대교를 무료로 이용할 수 있다.

김포시가 나머지 50%인 600원을 지원하는 시행규칙안을 확정하면 4월1일부터 김포시민은 출퇴근 시간대에 무료 통행이 가능해진다.

통행료 지원 대상은 김포에 주민등록을 하고 실제 거주하는 시민이 소유한 차량으로 시가 운영하는 통행료 지원 등록 시스템에 등록된 차량이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김포시, 출퇴근 시간 일산대교 무료 통행 지원

입력 2026.03.29 20:56

수정 2026.03.29 20:59

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

다음달 1일부터…사후 지급 방식

김포시민들은 다음달부터 출퇴근 시간에 일산대교를 무료로 이용할 수 있다. 경기 김포시는 내달 1일부터 평일 오전 6~9시, 오후 5~8시 출퇴근 시간 일산대교 기본 통행료의 50%를 사후 지급한다고 29일 밝혔다.

2008년 민자로 건설된 일산대교는 김포시 걸포동과 고양시 일산을 잇는 길이 1.8㎞ 왕복 6차선 교량으로, 한강 다리 중 유일한 유료 도로이다.

승용차 기준 일산대교 통행료는 1200원으로 경기도가 이 중 50%인 600원을 올해 1월1일부터 지원하고 있다. 김포시가 나머지 50%인 600원을 지원하는 시행규칙안을 확정하면 4월1일부터 김포시민은 출퇴근 시간대에 무료 통행이 가능해진다. 통행료 지원 대상은 김포에 주민등록을 하고 실제 거주하는 시민이 소유한 차량으로 시가 운영하는 통행료 지원 등록 시스템에 등록된 차량이다.

한국도로공사가 운영하는 고속도로 통행료 홈페이지에 등록된 하이패스 카드를 이용해야 한다. 시민 1명당 차량 1대, 하이패스 카드 1장으로 한정된다.

시는 또한 정부와 경기도 정책 방향과 사업 운영 성과 등을 종합적으로 고려해 지원 대상과 시간대 확대를 검토할 계획이다.

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