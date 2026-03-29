창원NC파크 관중 사망 1년…나사 빠진 ‘안전’ 이제는 달라질까

야구팬·구단 등 추모 발길 이어져…시장 권한대행 “시설물 관리 강화”

창원NC파크 구조물 추락 사고로 관중 1명이 숨진 사건이 발생한 지 1년이 지났다. 경남 창원시와 시 산하기관인 창원시설공단은 29일 창원NC파크 화합의 탑(야구 조형물) 일원에서 희생자 추모 행사를 열었다.



이날 열린 1주기 추모식에는 장금용 창원시장 권한대행과 유가족을 비롯해 많은 시민과 야구팬이 참석했다. 장 권한대행은 추모사에서 “그날의 아픔은 우리 모두에게 깊은 슬픔이자, 무거운 책임감과 뼈아픈 성찰을 요구하는 과제를 남겼다”며 “이런 비극이 되풀이되지 않도록 공공시설물에 대한 안전관리체계를 더욱 강화하고, 유지관리에도 한 치의 소홀함이 없게 하겠다”고 말했다. 진행자는 고인을 그리워하는 유가족의 편지를 대독했다. 분향소 옆 추모벽에는 시민들의 마음이 담긴 포스트잇 메모 수십개가 붙어 있었다.



야구팬들의 추모 발길도 이어졌다. 시는 이날 오후 5시30분까지 추모 공간을 개방했다. 구단도 애도를 표했다. NC다이노스 이진만 대표, 임선남 단장, 이호준 감독, 주장 박민우와 직원들은 사고 지점인 4번 게이트 3루 내야 부근에서 묵념과 헌화를 하며 희생자의 명복을 빌었다.



추모 현수막은 31일까지 시청사와 창원NC파크에 걸린다. 창원시는 SNS를 통해 온라인 추모 공간도 함께 운영하고 있다.



지난해 3월29일 창원시가 소유하고 있는 NC다이노스 홈구장 창원NC파크에서 경기 도중 3루 쪽 매점 외벽에 설치된 구조물(루버)이 떨어지면서 관중 3명이 다치는 사고가 발생했다. 이 중 중상을 입은 20대 관중 1명이 치료를 받다가 이틀 만에 숨졌다.

