아파트 하자 ‘최다’ 건설사는 ‘순영종합건설’

국토부, 최근 6개월 판정 결과…신동아·빌텍·라인 등 뒤이어

최근 6개월간 공동주택 하자 판정을 가장 많이 받은 건설사는 순영종합건설로 집계됐다.



국토교통부는 2026년 상반기 하자 판정 상위 건설사 명단과 공동주택 하자·접수 처리 현황을 29일 공개했다.



최근 6개월(2025년 9월~2026년 2월) 기준으로 하자심사분쟁조정위원회(하심위) 하자 판정 건수 상위 5개 기업은 순영종합건설(249건)을 비롯해 신동아건설(120건), 빌텍종합건설(66건), 라인(56건), 에스지건설(55건)이었다. 지난해 시공능력평가 10위권 업체 중에는 대우건설(17건)이 상위 20개사에 포함됐다. 최근 5년(2021년 3월∼2026년 2월) 누계 기준으로도 순영종합건설(383건)의 하자 판정이 가장 많았다. 대명종합건설(318건), 에스엠상선(311건), 제일건설(299건), 대우건설(293건) 등이 뒤를 이었다.



이 기간 시공능력평가 10위권 건설사로는 대우건설 외에 현대엔지니어링(252건), GS건설(237건), 현대건설(214건), 롯데건설(155건) 등이 상위 20개사에 들었다.



국토부는 1차 발표(2023년 9월)부터 유사했던 상위 건설사 순위가 대형 건설사의 세부 하자 수 감소에 따라 이번 발표에서 크게 변동됐다고 설명했다. 3차 발표(2024년 10월) 이후부터 전체 하자 건수가 지속해서 감소하고 있다는 게 국토부 설명이다.



국토부는 이를 “주기적인 명단 공개에 따라 품질 관리가 강화되고, 하자 보수를 조속하게 처리한 결과에 따른 것으로 판단된다”고 말했다.



하자 판정 비율을 기준으로는 최근 6개월간 빌텍종합건설(244.4%), 정우종합건설(166.7%), 순영종합건설(149.1%), 정문건설(100%), 엘로이종합건설(40.4%) 등이 상위권이었다. 하자 판정 비율은 하자 판정을 받은 단지의 전체 공급 가구 수 대비 세부 하자 판정 건수를 뜻한다.



국토부는 하심위가 2021년부터 올해 2월까지 총 1만911건의 하자 신청을 받아 심사한 결과, 7448건(68.3%)이 최종 하자로 판정받았다고 밝혔다. 하자 유형을 살펴보면 기능 불량(18%), 들뜸 및 탈락(15.1%), 균열(11.1%), 결로(9.9%), 누수(7.6%), 오염 및 변색(6.8%) 순이었다.

