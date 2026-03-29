창간 80주년 경향신문

아파트 하자 ‘최다’ 건설사는 ‘순영종합건설’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

최근 6개월간 공동주택 하자 판정을 가장 많이 받은 건설사는 순영종합건설로 집계됐다.

국토교통부는 2026년 상반기 하자 판정 상위 건설사 명단과 공동주택 하자·접수 처리 현황을 29일 공개했다.

최근 6개월 기준으로 하자심사분쟁조정위원회 하자 판정 건수 상위 5개 기업은 순영종합건설을 비롯해 신동아건설, 빌텍종합건설, 라인, 에스지건설이었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

아파트 하자 ‘최다’ 건설사는 ‘순영종합건설’

입력 2026.03.29 20:58

  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국토부, 최근 6개월 판정 결과…신동아·빌텍·라인 등 뒤이어

최근 6개월간 공동주택 하자 판정을 가장 많이 받은 건설사는 순영종합건설로 집계됐다.

국토교통부는 2026년 상반기 하자 판정 상위 건설사 명단과 공동주택 하자·접수 처리 현황을 29일 공개했다.

최근 6개월(2025년 9월~2026년 2월) 기준으로 하자심사분쟁조정위원회(하심위) 하자 판정 건수 상위 5개 기업은 순영종합건설(249건)을 비롯해 신동아건설(120건), 빌텍종합건설(66건), 라인(56건), 에스지건설(55건)이었다. 지난해 시공능력평가 10위권 업체 중에는 대우건설(17건)이 상위 20개사에 포함됐다. 최근 5년(2021년 3월∼2026년 2월) 누계 기준으로도 순영종합건설(383건)의 하자 판정이 가장 많았다. 대명종합건설(318건), 에스엠상선(311건), 제일건설(299건), 대우건설(293건) 등이 뒤를 이었다.

이 기간 시공능력평가 10위권 건설사로는 대우건설 외에 현대엔지니어링(252건), GS건설(237건), 현대건설(214건), 롯데건설(155건) 등이 상위 20개사에 들었다.

국토부는 1차 발표(2023년 9월)부터 유사했던 상위 건설사 순위가 대형 건설사의 세부 하자 수 감소에 따라 이번 발표에서 크게 변동됐다고 설명했다. 3차 발표(2024년 10월) 이후부터 전체 하자 건수가 지속해서 감소하고 있다는 게 국토부 설명이다.

국토부는 이를 “주기적인 명단 공개에 따라 품질 관리가 강화되고, 하자 보수를 조속하게 처리한 결과에 따른 것으로 판단된다”고 말했다.

하자 판정 비율을 기준으로는 최근 6개월간 빌텍종합건설(244.4%), 정우종합건설(166.7%), 순영종합건설(149.1%), 정문건설(100%), 엘로이종합건설(40.4%) 등이 상위권이었다. 하자 판정 비율은 하자 판정을 받은 단지의 전체 공급 가구 수 대비 세부 하자 판정 건수를 뜻한다.

국토부는 하심위가 2021년부터 올해 2월까지 총 1만911건의 하자 신청을 받아 심사한 결과, 7448건(68.3%)이 최종 하자로 판정받았다고 밝혔다. 하자 유형을 살펴보면 기능 불량(18%), 들뜸 및 탈락(15.1%), 균열(11.1%), 결로(9.9%), 누수(7.6%), 오염 및 변색(6.8%) 순이었다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글