킷캣 신제품 41만개, 트럭째로 털렸다···“부활절 앞 초콜릿 구하는 데 어려움 겪을 수도”

이탈리아에서 폴란드로 향하던 킷캣 초콜릿 41만3793개가 도난당했다고 AP통신이 28일 보도했다.

신제품 초콜릿 바는 유럽 전역에 유통될 예정이었다.

네슬레는 "불행하게도 고객들이 부활절에 앞서 좋아하는 초콜릿을 구하는 데 어려움을 겪을 수도 있다"며 "범인들의 탁월한 취향은 높이 평가하지만 화물 도난이 모든 규모의 기업들에서 점점 심각한 문제가 되고 있다는 사실은 변함이 없다"고 설명했다.