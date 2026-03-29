포르쉐, K배터리 품고 국내 럭셔리 전기차 시장 노린다

카이엔 일렉트릭·파나메라 공개 서비스 네트워크 2배 확장 추진 전기차 전용 시설 등도 늘리기로

고급 스포츠카 브랜드 포르쉐코리아가 지난 19일 서울 광진구 파이팩토리에서 ‘2026 포르쉐코리아 신년 기자 간담회’를 열고 한국 럭셔리 전기차 시장 확대에 본격적으로 나선다고 밝혔다.



마티아스 부세 대표를 비롯한 포르쉐코리아 주요 임원들은 향후 전략과 관련해 올해부터 국내에서 판매하는 포르쉐의 모든 순수 전기차(BEV) 모델에 LG에너지솔루션과 삼성SDI 등 한국 제조사의 배터리 셀을 탑재하기로 했다고 발표했다.



포르쉐코리아는 올해 신형 911 터보 S와 마칸 GTS를 시작으로 파나메라 레드 익스클루시브, 카이엔 일렉트릭 등 10종 이상 신차를 계속해서 출시할 계획이다.



포르쉐코리아는 이날 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘카이엔 일렉트릭’과 대형 세단 파나메라의 한국 한정판 ‘파나메라 레드 익스클루시브’ 등 2종을 우선 공개했다. 카이엔 일렉트릭은 동북아 중 한국에서 최초 공개됐다. 두 모델 모두 올해 하반기 출시 예정이다.



카이엔 일렉트릭 터보 모델은 최대 출력 1156마력과 최대 토크 153㎏·ｍ를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 2.5초 걸리며 최고 속도는 시속 260㎞에 달한다. 일반 사양은 442마력과 최대 토크 85㎏·ｍ다. 새로 개발한 113㎾h 고전압 배터리로 주행거리가 유럽(WLTP) 기준 일반 모델은 최대 642㎞, 터보 모델은 623㎞에 이른다고 회사는 설명했다.



파나메라 레드 익스클루시브는 한국 고객을 위해 특별제작한 한정판 모델로, 100대만 판매된다. 기존 파나메라4 모델에 낮고 역동적인 실루엣의 스포츠 디자인 패키지, 21인치 스포츠 디자인 휠 등을 적용했다. 실내는 레드 컬러 테마로 꾸몄다. 부세 대표는 간담회에서 “양보다는 질이라는 가치 중심 성장 전략으로 접근해 한국의 전동화 집중력을 높이고 장기적인 성과를 위해 당사의 리테일 부문과 서비스 네트워크를 향상할 것”이라고 말했다.



포르쉐코리아는 이를 위해 2030년까지 서비스 네트워크를 2배로 확장하고, 고전압 배터리 수리 역량을 강화하는 한편 충전 인프라 및 전기차 전용 시설도 늘릴 방침이다.



이런 움직임은 슈퍼카 구매자들의 국산 배터리 선호 현상과 글로벌 시장에서 높아진 한국의 전략적 중요성을 고려한 조치라는 분석이 나온다. 포르쉐코리아에 따르면 지난해 한국은 전 세계에서 포르쉐 차량이 5번째(1만746대)로 많이 팔린 시장이다. 모델별로는 한국 소비자들의 타이칸 구매량이 전 세계 2위에 올랐고, 파나메라와 카이엔은 각각 3위와 4위를 차지했다.



크리스티안 조른 포르쉐 해외 신흥시장 총괄(부사장)은 “한국은 개인의 표현과 취향에 대한 열정이 강한 시장”이라며 “고성능 DNA와 최첨단 배터리 기술을 결합해 전기차 시대에도 가장 감성적인 주행 경험을 제공하겠다”고 말했다.

