일본군 위안부 피해자 할머니 별세···이제 5명뿐

유가족 요청으로 인적사항 비공개 생존자 평균 95.8세, 최고령 97세

또 한 명의 일본군 위안부 피해자가 28일 별세했다.



성평등가족부는 이날 일본군 위안부 피해자 A할머니가 별세했다고 밝혔다. 성평등부는 유가족의 요청으로 A할머니의 인적사항을 공개하지 않았다.



A할머니의 별세로 위안부 피해 생존자는 5명만 남게 됐다. 생존 피해자 평균연령은 95.8세다. 최고령은 97세다.



원민경 성평등부 장관은 “건강하시길 기원했던 할머니 한 분이 또 떠나셔서 안타까운 마음을 금할 수 없다”며 “성평등부는 일본군 위안부 피해자들이 여생을 편안히 보내실 수 있도록 세심히 살피고 지원하는 한편 그분들의 명예와 존엄 회복을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.



이재명 대통령은 29일 페이스북에 올린 글을 통해 “비통한 마음으로 삼가 고인의 명복을 빈다. 모든 짐을 내려놓으시고 부디 평온하시길 온 마음으로 기원한다”고 밝혔다.



이 대통령은 “머리 숙여 깊은 애도를 표한다. 고인의 숭고한 뜻과 용기를 오래도록 기억하겠다”고 말했다.

