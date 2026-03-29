문화일보 김병직 사장 재선임…이병규 회장은 명예회장 추대

문화일보사는 김병직 현 대표이사 사장을 대표이사 사장으로 재선임했다고 29일 알렸다. 이병규 대표이사 회장은 명예회장으로 추대했다.
김 대표는 문화일보 편집국장·광고국장 등을 지냈다. 2022년 대표이사 부사장을 거쳐 올해 1월 사장으로 선임됐다.
이 명예회장은 현대그룹 회장 비서실장, 문화일보 수석부사장, 현대백화점 사장 등을 지냈다. 2004년부터 문화일보 대표이사를 맡아왔다. 2016년부터 4년간 한국신문협회 회장을 역임했다.
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입력 2026.03.29 21:19
수정 2026.03.29 21:27펼치기/접기
문화일보사는 김병직 현 대표이사 사장을 대표이사 사장으로 재선임했다고 29일 알렸다. 이병규 대표이사 회장은 명예회장으로 추대했다.
김 대표는 문화일보 편집국장·광고국장 등을 지냈다. 2022년 대표이사 부사장을 거쳐 올해 1월 사장으로 선임됐다.
이 명예회장은 현대그룹 회장 비서실장, 문화일보 수석부사장, 현대백화점 사장 등을 지냈다. 2004년부터 문화일보 대표이사를 맡아왔다. 2016년부터 4년간 한국신문협회 회장을 역임했다.
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