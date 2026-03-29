창간 80주년 경향신문

돼지머리 고이 삶아 ‘복스러운’ 국밥 한 상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이번주 EBS1 <한국기행>의 주제는 '특수부위 로드'다.

30일 방송되는 1부 '복을 부르는 맛'에선 돼지머리 이야기가 소개된다.

복을 기원하고 기쁨을 함께 나누는 음식인 돼지머리 이야기를 만나본다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

돼지머리 고이 삶아 ‘복스러운’ 국밥 한 상

입력 2026.03.29 21:22

수정 2026.03.29 21:24

펼치기/접기
  • 신주영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘한국기행’

이번주 EBS1 <한국기행>의 주제는 ‘특수부위 로드’다. 30일 방송되는 1부 ‘복을 부르는 맛’에선 돼지머리 이야기가 소개된다.

경북 안동에선 음식은 ‘입심’이라고 해, 돼지머리만을 이용해 돼지국밥을 만들어왔다고 한다. 귀, 혀, 볼살, 연골 등 다양한 부위의 돼지머리 고기가 저마다 다른 맛과 식감을 낸다. 이를 큼직큼직하게 썰어넣어 씹는 맛이 일품이라고 한다.

정영숙씨는 안동 전통시장에서 45년째 돼지국밥집을 운영하고 있다. 정씨는 잔칫날이면 빠지지 않는 돼지머리 편육을 만든다. 액운을 막고 복을 기원하기 위해 고사상에 올리는 돼지머리도 삶는다. 특히 유교 사상의 영향을 많이 받은 이 지역에선 돼지머리를 찾는 이들이 많다.

안동 하회마을에선 정월대보름을 맞아 마을의 안녕과 복을 기원하며 동제를 준비한다. 마을 곳곳에 금줄을 치고, 제물로 올릴 돼지머리를 준비한다. 마을 서낭당에서 동제를 지내고 함께 소원지를 태운다. 음식이 빠질 수 없다. 복을 기원하고 기쁨을 함께 나누는 음식인 돼지머리 이야기를 만나본다. 오후 9시35분 방송.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글