미사 집전 성직자마저 막은 이스라엘···멜로니 이탈리아 총리 “모든 공동체에 대한 범죄”

이탈리아 외무장관은 “이스라엘 대사 소환”

조르자 멜로니 이탈리아 총리가 예루살렘에서 종려주일(부활절 직전 일요일) 미사를 집전하려는 성직자들의 교회 출입을 막은 이스라엘 경찰을 비난했다고 AFP통신이 29일(현지시간) 보도했다.

멜로니 총리는 성명에서 이스라엘 당국의 교회 출입 금지가 “신앙인들뿐 아니라 종교의 자유를 존중하는 모든 공동체에 대한 범죄”라고 비판했다. 안토니오 타지니 이탈리아 외무장관은 소셜미디어 X(엑스)에 이 사건과 관련해 이스라엘 대사를 소환했다고 밝혔다.

앞서 예루살렘 로마 가톨릭 라틴 총대주교청은 이스라엘 경찰이 미사 집전을 위해 피에르바티스타 피자발라 추기경이 예루살렘의 성묘교회에 들어가는 것을 막았다고 밝혔다. 피자발라 추기경은 이스라엘과 팔레스타인 전체의 가톨릭 교도를 관할하는 예루살렘 라틴 총대주교를 맡고 있는 고위성직자다.

앞서 이스라엘군은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 대이란 공세가 시작될 때부터 50명 이상이 모이는 행사 개최를 금지한 바 있다. 이란은 현재 이스라엘의 여러 도시를 공격 목표로 삼고 있으며 예루살렘도 예외는 아니다. 최근에는 이란의 미사일 파편이 유대인들이 가장 성스러운 장소로 꼽는 ‘통곡의 벽’으로 이어지는 도로에 떨어지기도 했다.

예루살렘 로마 가톨릭 라틴 총대주교청은 이 지침을 준수하기 위해 통상 수천명의 신도가 모이는 종려주일 행진을 취소했다. 그러나 이스라엘 당국이 종려주일 미사를 집전하기 위해 교회 최고 지도자들이 성묘교회에 들어가는 것마저 막자 총대주교청은 “지나치게 과도한 조치”라고 비난했다. 이어 총대주교청은 종려주일 미사 집전이 막힌 것은 “수세기만에 처음”이라고 덧붙였다.

AFP는 이번 성교교회 출입금지에 대해 논평을 요청했으나 이스라엘 경찰이 아직 답하지 않았다고 전했다.