임산부 교통비 지원 70만원→100만원 상향···서울시 조례·규칙 공포

서울시가 30일부터 임산부 교통비 지원 한도를 최대 70만원에서 100만으로 늘리고 퇴직한 소방관의 특수건강진단을 지원한다.

서울시는 지난 24일 열린 조례·규칙심의회에서 이런 내용 등을 담은 조례·규칙 공포안을 심의·의결해 30일 공포했다.

이날 공포한 서울시 출산 및 양육지원에 관한 조례 일부개정조례를 보면, 임산부의 이동 편의 증진을 위해 지원하는 교통비가 1인당 최대 70만원에서 100만원으로 상향된다. 신청기간도 출산 후 3개월에서 출산 후 6개월까지 확대됐다.

시는 퇴직 소방공무원 특수건강진단 지원에 관한 조례를 제정해 소방공무원이 재직 중 직무상 유해인자에 노출된 것에 따른 사후 관리를 위해 퇴직 후 특수건강진단을 지원키로 명시했다. 기간은 최대 10년으로 한정했다.

택시 기사의 화장실 접근성을 높이기 위해 화장실 이용 시 공영주차장에 30분 이내 무료 주차를 가능토록 하는 주차장 설치 및 관리 조례도 마련됐다. 해당 조례는 주차장관리자가 전기자동차 충전시설에 대해 화재예방을 위한 안전관리조치와 정기점검도 실시하도록 규정했다.

지하안전관리에 관한 조례 일부개정조례도 마련됐다. 지하 개발사업에 따른 지반침하 또는 공동(빈 공간) 발생 예방을 위한 조사 시 서울시장이 지하 수위 계측 등의 구체적인 자료 제출을 요구할 수 있도록 규정했다.

반려동물 장례 문화를 정의하고 관련한 장례 문화 사업 지원 근거를 마련한 동물보호 조례도 공포됐다.

그 외 여성과학기술인 육성과 창업 지원, 한류 산업 진흥을 위한 조례가 제정돼 관련 지원과 협력체계를 위한 구축 근거를 마련됐다.