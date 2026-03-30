“화평케 하는 자 복받아”…트럼프, 이란전쟁 중 목사 편지 공개

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 한 달을 넘어선 29일(현지시간) 한 목사의 편지를 공개했다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 노스캐롤라이나주의 유명한 복음주의 목사인 프랭클린 그레이엄이 지난해 10월15일 보낸 편지를 게시했다. 복음주의 보수 기독교계는 트럼프 대통령의 강력한 지지기반 중 하나로 꼽힌다.

그레이엄 목사는 편지에서 “이스라엘과 하마스(팔레스타인 무장정파)의 휴전과 인질들의 귀환은 놀라운 성과”라며 “당신의 리더십은 역사적”이라고 했다. 이어 “예수께서는 ‘화평케 하는 자(peacemaker)’는 복을 받는다(마태복음 5:9)고 말씀하셨다”며 “대통령님, 그게 바로 당신”이라고 적었다.

그레이엄 목사는 “당신은 이번 주 언론에 자신이 천국에 가지 못할 수도 있다고 말했다”며 “농담이었을 수 있지만 당신의 영혼이 안전하며 하나님의 임재 속에 영원을 보낼 것을 확실히 아는 것은 아주 중요한 문제”라고 했다. 트럼프 대통령은 지난해 10월13일 가자지구 휴전 합의 중재로 천국에 갈 가능성이 커졌다고 보느냐는 기자들 질문에 “내가 천국에 갈 일은 없을 것 같다. 아마 나는 천국행이 아닌 것 같다”고 답한 바 있다.

그레이엄 목사는 트럼프 대통령에게 죄의 회개, 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활에 대한 믿음 등을 강조하며 “당신이 그것을 믿음으로 받아들이고, 하나님을 마음속에 영접한다면 당신은 분명히 천국에 가게 된다. 내가 약속한다”고 했다. 트럼프 대통령은 편지만 공개했을 뿐 다른 설명은 덧붙이지 않았다.

트럼프 대통령이 이란과의 전쟁이 한창인 상황에서 ‘화평케 하는 자’ ‘천국’ 등 종교적 내용이 담긴 편지를 공개한 배경에 관심이 쏠린다. 트럼프 대통령이 이 편지를 공개한 날은 편지에 언급된 예수의 십자가 고난과 죽음, 그리고 부활을 기리는 기독교의 사순절 기간이기도 하다.

그레이엄 목사는 트럼프 대통령의 오랜 지지자다. 그는 트럼프 대통령이 패배한 2020년 대선 직후 결과가 공식적인 것이 아니라며 결과 수용에 신중해야 한다는 의견을 밝히기도 했으나 이후엔 “트럼프 대통령이 확실히 패했다”고 말한 바 있다. 그레이엄 목사는 한국에서 대규모 복음 집회를 이끌었던 고 빌리 그레이엄 목사의 아들로, 트럼프 1기 집권 때 한국 방문의 가교 역할을 하기도 했다.