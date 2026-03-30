“출근길 우산 챙기세요”···전국 흐리고 곳곳 비 소식

월요일인 30일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.

기상청은 이날 오전부터 전라권과 제주도에서 비가 시작해 오후에 충청권 남부와 경상권으로, 밤에는 그 밖의 중부지방으로 확대해 31일까지 이어질 것으로 예보했다.

예상 강수량은 제주도 30∼80㎜, 광주·전남 20∼50㎜, 부산·울산·경남 20∼50㎜, 전북 10∼40㎜, 충북남부 10∼40㎜, 대전·세종·충남과 충북중·북부 5∼30㎜, 대구·경북 10∼40㎜, 강원산지·동해안 10∼50㎜, 서울·인천·경기북부 5∼10㎜ 등이다.

이날 아침 최저기온은 4~12도, 낮 최고기온은 16~21도로 예보됐다. 낮과 밤의 기온 차가 최대 15도 안팎으로 크게 벌어지는 곳이 있어 건강관리에 유의해야 한다.

오전 5시 현재 기온은 서울 11.3도, 인천 10.8도, 강릉 10.7도, 대전 9.1도, 광주 12.1도, 제주 14.8도, 대구 9.8도, 부산 11.5도, 울산 9.6도 등이다.

미세먼지 농도는 수도권·충남은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다.

비와 함께 전라해안과 경상권해안, 제주도 해안을 중심으로 바람이 강하게 부는 곳이 있겠고, 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해·남해 0.5∼3.5m로 예상된다.