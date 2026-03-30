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이재명 대통령이 30일 제주특별자치도에서 12번째 타운홀미팅을 연다.

청와대에 따르면 이 대통령은 이날 제주도민 200명과 타운홀미팅을 열고 지역 현안과 관련한 의견을 청취한다.

앞서 이 대통령은 지난 22일 엑스에 "유채꽃 피는 따스한 봄날, 제주특별자치도에서 뵙겠다"며 "국민 여러분과 함께 지역의 미래를 그려가는 타운홀미팅, 그 12번째 장소는 대한민국의 가장 특별한 섬 제주특별자치도다"라고 밝혔다.

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이 대통령, 제주서 전국 순회 마침표 찍는다···오늘 12번째 타운홀미팅

입력 2026.03.30 07:44

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 지난 29일 제주도 한화리조트에서 열린 제주 4.3 희생자 유족과의 오찬 행사에서 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 지난 29일 제주도 한화리조트에서 열린 제주 4.3 희생자 유족과의 오찬 행사에서 발언하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 30일 제주특별자치도에서 12번째 타운홀미팅을 연다. 이 대통령의 마지막 지역별 타운홀미팅이다.

청와대에 따르면 이 대통령은 이날 제주도민 200명과 타운홀미팅을 열고 지역 현안과 관련한 의견을 청취한다. 앞서 이 대통령은 지난 22일 엑스에 “유채꽃 피는 따스한 봄날, 제주특별자치도에서 뵙겠다”며 “국민 여러분과 함께 지역의 미래를 그려가는 타운홀미팅, 그 12번째 장소는 대한민국의 가장 특별한 섬 제주특별자치도다”라고 밝혔다.

타운홀미팅에서는 제주 제2공항을 비롯해 현행 제주시·서귀포시 체제의 행정체계 개편 등 지역 현안은 물론 신재생에너지와 관광 산업을 통한 일자리 확대 방안이 논의될 것으로 보인다. 이 대통령은 엑스에서 “세계인의 사랑을 받는 관광지 제주는 태양광과 풍력 등 청정에너지를 바탕으로 탄소중립을 가장 앞서 실현할 수 있는 가능성을 지니고 있다”며 “대한민국 탄소중립을 선도하는 ‘에너지 대전환의 섬’이자, 머무는 관광과 K-컬처가 결합된 ‘세계적 관광수도’, 그리고 ‘지역경제 혁신 중심지’로 도약하며 새로운 성장 모델을 만들어 갈 제주를 꿈꾼다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 제주 타운홀미팅을 끝으로 전국 순회 일정을 마무리한다. 향후에는 지역이 아닌 사안별로 타운홀미팅을 진행할 예정이라고 청와대는 밝혔다. 이 대통령은 취임 후 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남, 전북, 충북 등 전국을 돌며 지역별 타운홀미팅을 열어왔다.

이 대통령이 제주도를 찾은 건 취임 후 처음이다. 이 대통령은 전날 제주 4·3 평화공원을 참배하고 4·3 희생자 유족들을 만나 희생자에 대한 명예 회복과 국가 폭력 범죄에 대한 공소시효와 민사 소멸시효 배제를 추진하겠다고 약속했다.

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