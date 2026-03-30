이슬람 4개국 외교장관 회담···호르무즈 재개방 논의

미국과 이란의 종전 협상을 중재하는 파키스탄이 이슬람 3개국 외교장관을 초청해 4자회담을 열었다.

29일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 이날 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외교장관과 하킨 피단 튀르키예 외교장관, 바드르 압델라티 이집트 외교장관, 바이살 빈 파르한 알사우드 사우디아라비아 외교장관이 회동했다.

이날 회동에서 초반 논의는 전쟁 발발 후 이란이 사실상 봉쇄한 호르무즈 해협의 재개방 문제에 집중됐다고 소식통들은 전했다. 회의 전 이집트를 포함한 여러 국가가 ‘수에즈 운하 방식’의 통행료 체계가 포함된 제안서를 미 백악관에 전달한 것으로도 전해졌다. 앞서 이란 의회는 호르무즈 해협을 지나는 선박에 안전을 보장하는 대가로 통행료를 징수하는 법안의 초안을 다듬고 있다는 보도가 나온 바 있다.

또 다른 소식통은 튀르키예, 이집트, 사우디가 호르무즈 해협에서 원유 수송을 관리할 컨소시엄을 구성할 수 있으며 파키스탄에도 참여를 요청했다고 전했다. 소식통들은 컨소시엄 구성 제안이 미국, 이란과도 논의됐다고 덧붙였다. 다만 “회동에서 어떤 진전이 있었는지는 불분명하다”며 “4개국은 회동에 대한 공동 성명은 발표하지 않았다”고 뉴욕타임스는 전했다.

다르 외교장관은 이날 회동 후 “전쟁을 조기에 영구적으로 종식하는 방안에 대해 논의했다”며 “추후 수도 이슬라마바드에서 열릴 종전 협상에 대해서도 의견을 나눴다”고 밝혔다. 이어 “미·이란 양측 모두 파키스탄 중재에 신뢰를 표명해준 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 “수일 내 열릴 회담을 주최한 것을 영광으로 생각한다”고 했다. 회담이 어떤 방식으로 열릴지 구체적으로 언급하지 않았다.

파키스탄은 최근 미국과 이란의 전쟁을 끝내기 위해 중재국 역할을 자처하고 있다. 파키스탄 정부 실세로 꼽히는 아심 무니르 국방군 총사령관은 지난 22일 도널드 트럼프 미 대통령과 통화했고, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 최근 마수드 페제시키안 이란 대통령과 여러 차례 대화를 나눴다.