대법, “본공사 부지 밖 임시시설도 개발제한구역 부담금 대상”

법원이 공사용 가도로 등 임시시설을 짓기 위한 땅이라도 본공사용 부지에 포함되지 않았다면 개발제한구역 보전부담금 부과 대상이라고 판단했다.

30일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 최근 A사가 고양시장을 상대로 “개발제한구역 보전부담금 부과 처분을 취소해달라”며 낸 소송에서 원고 일부패소한 원심 판결을 확정했다. 개발제한구역 보전부담금은 이른바 ‘그린벨트’ 등 개발제한구역 내에 건축물 건축·토지 형질변경 등 개발행위 허가를 받은 자에게 환경 보전 등 목적으로 부과되는 부담금이다.

A사는 2016년 7월 ‘대곡∼소사 복선전철 민간투자시설사업’ 시행자로 선정됐다. 시행 지역은 경기 고양시 덕양구와 부천시, 서울시 강서구 등 총 42만6천㎡ 규모였다. A사는 이 공사 과정에서 덕양구 개발제한구역 중 4만9천여㎡에 토지 형질변경 허가를 받고, 공사용 가도로 등 임시시설을 짓기 위해 같은 구역 다른 토지 2만8천여㎡에 별도 허가를 받았다.

고양시는 A사가 본공사와 임시시설을 위해 형질변경한 토지에 개발제한구역 보전부담금을 부과했다. 그러자 A사는 옛 개발제한구역법 시행령에 따라 임시시설 부지에는 부담금을 부과할 수 없다며 소송을 냈다. 이 법 시행령 36조는 ‘공사용 임시시설 부지로서 그 공사의 사업 부지에 있는 토지’를 보전부담금 면제 대상으로 규정한다.

이 조항의 ‘그 공사의 사업부지’를 어떻게 해석하느냐가 쟁점이 됐다. 1심은 “개발제한구역법령은 ‘그 공사의 사업부지’에 대한 별다른 정의 규정을 두지 않기 때문에 사업 실시협약, 시행계획 등을 종합해 해석할 수밖에 없고, 이 사업 실시계획에 첨부된 토지세목조서에 의하면 문제의 임시시설 부지는 사업 면적에 포함돼 있다”며 A사 승소 판결했다.

그러나 2심은 법상 ‘그 공사의 사업부지’란 법령에 따라 행위허가를 받아 본공사가 이뤄지는 부지를 의미한다며 1심 판결을 뒤집었다. 본공사를 위해 허가받은 땅 밖에 있다면 부담금이 면제의 대상도 아니라는 취지다. 대법원도 시행령 조항의 목적은 부담금의 이중부과를 피하기 위한 것으로 2심 판단에는 오류가 없다며 2심을 확정했다.

대법원은 “규정을 신설한 행정입법자는 임시시설 부지가 본공사 사업부지 안에 있는 경우 이중부과가 되므로 보전부담금 대상에서 제외하고, 밖에 있는 경우 이중부과가 아닌 만큼 포함토록 했다”며 “이는 ‘사업부지’를 부담금 부과 대상이 되는, 행위허가가 이뤄진 토지로 상정했음을 전제로 한다”고 밝혔다.