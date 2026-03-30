‘친트럼프’ 게이츠·베넌마저···이란 지상전에 ‘신중론’

미국 우파 진영 최대 연례행사인 보수정치행동회의(CPAC)에서 도널드 트럼프 대통령이 시작한 대이란 전쟁을 두고 일부 유명한 친트럼프 인사들 사이에서 이견이 나왔다.

28일(현지시간) 미 정치전문매체 더힐은 지난 25일부터 나흘간 텍사스주 댈러스 인근에서 열린 CPAC에서 많은 연사가 트럼프 대통령에 대한 변함없는 신뢰를 보였지만, 트럼프 2기 행정부 첫 법무장관 후보로 지명됐다가 낙마한 맷 게이츠 전 연방 하원의원과 트럼프 대통령의 옛 ‘책사’ 스티븐 배넌 전 백악관 수석 전략가 등이 우려를 제기했다고 전했다.

하원의원 시절 의원 내 초강경 우파로 불렸던 게이츠 전 의원은 지난 26일 CPAC 연설에서 “나는 트럼프 대통령이 모든 외교적 수단을 동원할 수 있길 바라며 그가 나보다 훨씬 더 많은 정보를 갖고 있다고 믿는다”면서도 “이란에 대한 지상 공격은 우리나라를 더 가난하게, 덜 안전하게 만들 것”이라고 말했다. 이어 “가스와 식량 가격이 오를 것”이라며 “나는 우리가 (전쟁 이후) 만들게 될 테러리스트들보다 더 많은 테러리스트를 죽이는 것으로 끝날지 확신하지 못하겠다”고 했다.

배넌은 지난 27일 행사에서 “특히 지금처럼 미군 전투 병력이 (이란 영토 내로) 투입될 가능성이 있는 시점에는 이것(지상군 투입)이 옳은 일이라는 확신이 있어야 한다”며 “여러분의 아들, 딸, 손녀, 손자들이 (지상군 투입 가능성이 거론되는 지역인) 하르그 섬에 있거나 호르무즈 해협 연안의 교두보를 지키게 될 수도 있다”고 말했다. 지상군 투입을 직접적으로 반대한 것은 아니지만, 인명 피해 위험을 고려해 트럼프 대통령에게 신중한 결정을 촉구한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령의 핵심 측근 게이츠 전 의원과 배넌은 트럼프 대통령 지지층인 ‘마가’(미국을 다시 위대하게) 진영 내 상당한 영향을 미치는 인물들로 꼽힌다. 이들로부터 이란과의 전쟁에 대한 신중론이 나온 것을 두고 마가 진영 내부에서도 의견이 엇갈리고 있다는 해석이 나온다. 더힐은 이번 CPAC는 “트럼프 대통령의 이란 군사 작전을 둘러싼 공화당 내 지속적인 분열을 여실히 드러냈다”고 평가했다.

CPAC는 미 우파 진영 유력인사들이 총출동하는 보수 최대 정치행사다. 트럼프 대통령은 집권 1기 첫해인 2017년부터 지난해까지 매년 이 행사에 참석해 기조연설 등을 했으나 올해 처음으로 불참했다.