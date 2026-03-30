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이재명 대통령의 국정 지지율이 전주와 동일한 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 발표됐다.

이 대통령의 국정 지지율은 3주째 60%대를 유지하고 있다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 23일부터 27일까지 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령이 국정 수행을 잘한다는 응답은 62.2%로 집계됐다.

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이 대통령 지지율 62.2%···민주 51.1%·국힘 30.6%

입력 2026.03.30 08:37

  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일 제주도 한화리조트에서 열린 제주 4.3 희생자 유족과 오찬에 앞서 국민의례를 하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일 제주도 한화리조트에서 열린 제주 4.3 희생자 유족과 오찬에 앞서 국민의례를 하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령의 국정 지지율이 전주와 동일한 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 발표됐다. 이 대통령의 국정 지지율은 3주째 60%대를 유지하고 있다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 23일부터 27일까지 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령이 국정 수행을 잘한다는 응답은 62.2%로 집계됐다. 이 대통령이 국정 수행을 잘못한다는 응답은 32.2%였다. 긍정 평가는 전주와 동일했고 부정 평가는 전주보다 0.3% 포인트 내렸다.

리얼미터는 “정부의 유류세 인하, 25조 전쟁 추경, 전기요금 동결 등 적극적인 민생 대책을 내놓았으나 환율 1510원 돌파와 코스피 5300선 붕괴 등 경제 지표가 악화되면서 긍정적 대책 효과와 부정적 경제 충격이 상쇄되며 지지율은 횡보한 것”이라고 분석했다.

리얼미터가 지난 26일부터 27일까지 전국 18세 이상 유권자 1006명을 조사한 결과 더불어민주당 지지율은 전주보다 1.9%포인트 하락한 51.1%를 기록했고, 국민의힘 지지율은 전주보다 2.5%포인트 상승한 30.6%를 기록했다.

양당의 지지율 격차는 전주 24.9%포인트에서 20.5%포인트로 좁혀졌으나 8주 연속 오차범위 밖 간격을 유지하고 있다. 뒤이어 개혁신당 2.7%, 조국혁신당 1.6%, 진보당 1.5% 순이었다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 10.2%로 조사됐다.

리얼미터는 “민주당은 환율 급등, 물가 부담, 증시 급락 등 대외 경제 변수로 인해 경제 불안 심리가 확산됐고, 이로 인해 집권 여당에 대한 책임론과 조정 심리가 작용하면서 지지율 하락으로 이어진 것으로 보인다”고 분석했다. 또 “국민의힘은 극심한 공천 내홍에도 불구하고 최근 누적된 지지율 하락에 따른 반등 효과가 일부 나타난 데다, 경제 불안 상황에서 여당 견제 심리가 겹치면서 지지율이 상승한 것으로 풀이된다”고 설명했다.

이 대통령 국정 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트이며 정당 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 각각 5.1%, 3.9%다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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