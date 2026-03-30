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신임 서울교통공사 사장에 김태균 전 서울시 행정1부시장

입력 2026.03.30 09:26

3월 30일 취임···임기는 3년

김태균 신임 서울교통공사 사장(오른쪽)이 30일 시청에서 임명장을 받고 오세훈 서울시장과 기념촬영 하고 있다. 서울시 제공

김태균 신임 서울교통공사 사장(오른쪽)이 30일 시청에서 임명장을 받고 오세훈 서울시장과 기념촬영 하고 있다. 서울시 제공

서울시는 신임 서울교통공사 사장에 김태균 전 서울시 행정1부시장을 30일 자로 임명한다고 이날 밝혔다. 임기는 임명일로부터 3년이다.

김 신임 사장은 연세대 행정학과를 졸업하고, 제38회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 후 서울시 행정국장, 대변인, 경제정책실장, 기획조정실장, 행정1부시장 등을 역임했다.

김 신임 사장은 30년의 공직 경험을 바탕으로 시설 안전, 노사 협력, 재정 관리 등 공사의 핵심 과제를 안정적으로 수행할 수 있는 인물로 평가된다.

특히 현장 시스템 중심의 안전 관리, 협력형 노사 거버넌스 구축, 제도 개선 및 국비 지원 확보 등 공사의 주요 현안 대응에 있어 종합적인 관리 역량을 보여줄 것으로 시는 기대했다.

서울시는 “김태균 신임 사장이 풍부한 행정 경험과 정책적 식견을 바탕으로 공사의 주요 현안을 안정적으로 관리하고, 재정 위기 극복과 안전 중심 경영을 이끌 것으로 기대한다.”라고 밝혔다.

김 신임 사장은 “시민의 일상과 직결된 도시철도 운영을 책임지게 돼 막중한 책임감을 느낀다”며 “안전을 최우선 가치로 삼고 재정 안정화와 서비스 개선을 통해 시민에게 신뢰받는 서울 지하철을 만들어 가겠다”고 말했다.

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