창간 80주년 경향신문

인천시, 무주택 청년에 2년간 최대 480만원 월세 지원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천시가 2년간 최대 480만원을 지원하는 청년월세 신청자를 모집한다.

인천시는 청년월세 지원사업 신청자를 30일부터 5월29일까지 모집한다고 밝혔다.

청년월세 지원사업은 경제적 어려움을 겪는 청년의 주거비 부담을 덜어주기 위해 월 20만원씩 최대 24개월간 480만원의 월세를 지원하는 것이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천시, 무주택 청년에 2년간 최대 480만원 월세 지원

입력 2026.03.30 09:33

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

신청자 30~5월29일까지 모집

인천시청 전경. 인천시 제공

인천시청 전경. 인천시 제공

인천시가 2년간 최대 480만원을 지원하는 청년월세 신청자를 모집한다.

인천시는 청년월세 지원사업 신청자를 30일부터 5월29일까지 모집한다고 밝혔다.

청년월세 지원사업은 경제적 어려움을 겪는 청년의 주거비 부담을 덜어주기 위해 월 20만원씩 최대 24개월간 480만원의 월세를 지원하는 것이다.

대상은 부모와 별도 거주하는 19~39세 이하 무주택 청년으로, 소득 및 재산기준은 청년가구와 원가구에 각각 적용된다.

청년가구는 기준 중위소득 60% 이하(1인 가구 기준 약 153만원)이면서 재산가액 1억2200만원 이하, 원가구는 기준 중위소득 100% 이하(3인 가구 기준 약 535만원)이면서 재산가액 4억7000만원 이하이다.

인천시는 더 많은 청년들이 혜택을 받을 수 있도록 국토교통부의 청년월세 한시 특별지원사업 대상인 19~34세보다 연령 기준을 5세 확대했다.

또한 올해부터 의무복무 제대군인의 경우 군 복무 기간을 고려해 신청 가능 연령을 최대 3세까지 추가 연장했다. 군 복무 기간이 1년 미만이면 40세, 1년 이상 2년 미만은 41세, 2년 이상 5년 미만은 42세까지 신청할 수 있다.

올해 청년월세 모집 인원은 2750명이며, 경제적 여건이 어려운 청년을 우선 지원한다. 선정 결과는 9월 서면 또는 문자 메시지로 안내할 예정이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글