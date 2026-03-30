인천시, 무주택 청년에 2년간 최대 480만원 월세 지원

신청자 30~5월29일까지 모집

인천시가 2년간 최대 480만원을 지원하는 청년월세 신청자를 모집한다.

인천시는 청년월세 지원사업 신청자를 30일부터 5월29일까지 모집한다고 밝혔다.

청년월세 지원사업은 경제적 어려움을 겪는 청년의 주거비 부담을 덜어주기 위해 월 20만원씩 최대 24개월간 480만원의 월세를 지원하는 것이다.

대상은 부모와 별도 거주하는 19~39세 이하 무주택 청년으로, 소득 및 재산기준은 청년가구와 원가구에 각각 적용된다.

청년가구는 기준 중위소득 60% 이하(1인 가구 기준 약 153만원)이면서 재산가액 1억2200만원 이하, 원가구는 기준 중위소득 100% 이하(3인 가구 기준 약 535만원)이면서 재산가액 4억7000만원 이하이다.

인천시는 더 많은 청년들이 혜택을 받을 수 있도록 국토교통부의 청년월세 한시 특별지원사업 대상인 19~34세보다 연령 기준을 5세 확대했다.

또한 올해부터 의무복무 제대군인의 경우 군 복무 기간을 고려해 신청 가능 연령을 최대 3세까지 추가 연장했다. 군 복무 기간이 1년 미만이면 40세, 1년 이상 2년 미만은 41세, 2년 이상 5년 미만은 42세까지 신청할 수 있다.

올해 청년월세 모집 인원은 2750명이며, 경제적 여건이 어려운 청년을 우선 지원한다. 선정 결과는 9월 서면 또는 문자 메시지로 안내할 예정이다.