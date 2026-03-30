속초시, 상습 침수지 ‘물막이판’ 설치 지원 확대

강원 속초시는 기상이변에 따른 국지성 집중호우와 태풍 등으로 인한 상습 침수지역 주민과 소상공인의 재산 피해를 예방하기 위해 ‘물막이판’ 설치 지원사업을 추진한다고 30일 밝혔다.

속초시는 올해부터 침수 방지시설인 ‘물막이판’ 설치 지원 기준을 대폭 완화했다.

소규모 상가의 지원 대상 기준은 건축물 연면적 330㎡ 이하에서 바닥면적 330㎡ 이하로 완화했고, 설치 보조율도 설치비의 50%에서 90%로 상향했다.

지원 규모는 소규모 상가와 단독주택은 최대 200만 원, 공동주택의 경우 최대 500만 원까지다.

속초시는 올해 본예산에 침수 방지시설 설치 지원비를 확보했다.

또 우기가 시작되기 전 침수 방지시설이 필요한 시민들이 지원받을 수 있도록 사업을 추진할 방침이다.

속초시 관계자는 “안전한 도시 환경 조성을 위해 태풍과 집중호우 전에 최대한 많은 시민이 침수 방지시설을 설치할 수 있도록 사업 추진을 빈틈없이 할 것”이라며 “앞으로 다양한 침수 대응 사업을 효과적으로 추진해 나가겠다”라고 말했다.