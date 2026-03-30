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“농어촌 기본소득 병원에서도 사용 가능”···정선군, 공공의료기관 사용 확대

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강원 정선군은 주민들의 의료비 부담을 줄이고, 건강한 생활을 돕기 위해 농어촌 기본소득 사용처를 공공의료기관까지 확대하기로 했다고 30일 밝혔다.

이에 따라 이날부터 농어촌 기본소득을 정선군립병원과 근로복지공단 정선병원에서도 사용할 수 있게 됐다.

이번 조치는 정부 지침에 따라 자치단체장이 지정한 지방 응급의료기관과 당직의료기관에서도 매출 규모와 관계없이 기본소득 사용이 가능해진 데 따른 것이다.

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“농어촌 기본소득 병원에서도 사용 가능”···정선군, 공공의료기관 사용 확대

입력 2026.03.30 09:55

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정선군청 전경. 정선군 제공

정선군청 전경. 정선군 제공

강원 정선군은 주민들의 의료비 부담을 줄이고, 건강한 생활을 돕기 위해 농어촌 기본소득 사용처를 공공의료기관까지 확대하기로 했다고 30일 밝혔다.

이에 따라 이날부터 농어촌 기본소득을 정선군립병원과 근로복지공단 정선병원에서도 사용할 수 있게 됐다.

이번 조치는 정부 지침에 따라 자치단체장이 지정한 지방 응급의료기관과 당직의료기관에서도 매출 규모와 관계없이 기본소득 사용이 가능해진 데 따른 것이다.

정선군립병원 전경. 정선군 제공

정선군립병원 전경. 정선군 제공

정선군에서 직접 운영하는 공공병원인 ‘정선군립병원’은 건강증진센터를 비롯해 내과, 외과, 정형외과, 소아청소년과, 산부인과, 가정의학과 등 다양한 진료과를 갖추고 있다.

또 중앙대병원과 협력해 신경외과, 비뇨의학과, 순환기 내과에 대한 방문 진료도 진행하고 있다.

근로복지공단 정선병원은 365일 24시간 응급실을 운영하는 지역 응급의료 기관이다.

진폐 환자 치료에 특화된 전문 의료기관이다.

농어촌 기본소득 지급액은 주민 1인당 월 15만 원이다.

기본소득은 지역 화폐인 ‘와와페이‘로 지급된다.

다만 스마트폰 사용이 어렵거나 불가피한 경우에는 선불카드 형태로 지급한다.

정선군 관계자는 “농어촌 기본소득의 사용처 확대를 통해 주민들이 부담 없이 더욱 질 높은 의료서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대하고 있다”라고 말했다.

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