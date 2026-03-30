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이재명 대통령 취임 300일인 30일 청와대 정식 홈페이지가 공개된다.

청와대는 이날 오전 11시 국민주권 실현과 참여와 소통의 국정 철학을 구현한 청와대 정식 홈페이지를 공개한다고 밝혔다.

청와대는 "전임 대통령 탄핵이라는 국가적 위기 속에 별도의 인수위원회 과정 없이 곧바로 임기를 시작한 만큼, 그동안 예산 절감과 행정 공백 최소화를 위해 임시 홈페이지를 운영해왔다"며 "하지만 취임 300일을 기점으로 국민이 직접 국정의 주인공이 되어 참여하는 정식 홈페이지를 본격 가동한다"고 밝혔다.

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청와대, ‘이 대통령 취임 300일’ 맞이 정식 홈페이지 공개…국민 참여형 3대 메뉴는

입력 2026.03.30 10:02

수정 2026.03.30 11:54

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  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

청와대가 이재명 대통령 취임 300일인 30일 정식 홈페이지를 공개했다. 청와대 홈페이지 갈무리

청와대가 이재명 대통령 취임 300일인 30일 정식 홈페이지를 공개했다. 청와대 홈페이지 갈무리

이재명 대통령 취임 300일인 30일 청와대 정식 홈페이지가 공개된다.

청와대는 이날 오전 11시 국민주권 실현과 참여와 소통의 국정 철학을 구현한 청와대 정식 홈페이지를 공개한다고 밝혔다.

청와대는 “전임 대통령 탄핵이라는 국가적 위기 속에 별도의 인수위원회 과정 없이 곧바로 임기를 시작한 만큼, 그동안 예산 절감과 행정 공백 최소화를 위해 임시 홈페이지를 운영해왔다”며 “하지만 취임 300일을 기점으로 국민이 직접 국정의 주인공이 되어 참여하는 정식 홈페이지를 본격 가동한다”고 밝혔다.

새로 개편된 정식 홈페이지에는 국민 참여형 3대 메뉴가 신설된다. 홈페이지 메뉴 중 ‘대통령과 함께한 순간’은 국민 개개인의 휴대폰 속에 저장돼있는 대통령과 함께한 사진을 국민이 직접 홈페이지에 업로드하는 공간이다. 대통령과 함께했던 사진을 홈페이지에 접수하면 간단한 확인 절차를 거쳐 홈페이지에 게시된다.

‘내가 만드는 디지털 굿즈’는 국민이 직접 디자인한 스마트폰 배경화면, 스마트워치 페이스 등 다양한 디지털 콘텐츠를 제안하고 나누는 참여형 게시판이다. 국민이 직접 제작한 콘텐츠는 누구나 자유롭게 내려받아 사용할 수 있다. ‘생활 속 공감정책’은 국민의 삶에 직접 닿는 정책 아이디어를 소개하고 제안하는 공간이다. 누구에게나 열려 있는 소통 창구로 운영될 예정이다.

청와대는 이번 홈페이지 개편이 국정 투명성과 편의성을 강화하는데 초점을 맞췄다고 밝혔다. 사전 정보 공개 목록을 신설해 청와대 주요 부서의 정보 목록을 선제적으로 공개해 국민의 알 권리를 보장하고 행정의 투명성을 높일 계획이다. 또 이 대통령과 김혜경 여사의 행보를 주제별로 모아보는 기능을 강화하고, 모든 디지털 기기에 최적화된 인터페이스를 구축했다.

청와대는 “이번 정식 홈페이지 오픈은 인수위 없이 달려온 지난 300일의 성과를 국민과 공유하고, 앞으로의 국정을 국민과 함께 설계하겠다는 강력한 의지 표명”이라며 “청와대라는 이름에 걸맞게 국민의 목소리가 가장 높은 곳에서 울려 퍼지는 공간으로 운영해 나가겠다”고 밝혔다.

새로운 청와대 홈페이지는 이날 오전 11시부터 공식 도메인(https://www.president.go.kr/)을 통해 접속할 수 있다.

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