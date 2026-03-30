‘계약·위약금 상담 가장 많아’···대구 작년 소비자상담 2만7000건

대구시민의 소비자 상담 건수가 최근 증가 추세인 것으로 파악됐다.

대구시는 지난해 ‘1372 소비자상담센터’로 접수된 소비자 상담 건수가 2만7408건으로 집계됐다고 30일 밝혔다. 이는 전년(2만4281건) 대비 12.9%(3127건) 증가한 것으로, 최근 5년새 가장 많은 수준이다.

대구시는 신용카드 발급을 빙자한 스미싱 문자 피해와 신용카드사의 개인정보 유출 및 통신사 유심(USIM) 해킹 사고 등 디지털 보안 이슈의 영향으로 분석했다. 또한 여행 수요가 되살아나면서 항공권과 해외여행, 숙박시설 관련 상담도 늘었다.

소비자 상담 요청이 많았던 상위 5개 품목은 의류·섬유(739건), 건강식품(554건), 항공·여객·운송서비스(523건), 이동전화서비스(469건), 헬스장(399건) 등의 순으로 집계됐다.

2024년과 비교해 증가율이 가장 높았던 품목은 ‘사과’(100건)였다. 대구시는 지난해 상반기까지 이어진 저온 현상, 늘어난 폭염 일수로 인해 작황이 부진하면서 품질 관련 소비자 상담이 급증한 것으로 파악했다. 이밖에 다이어트식품과 기타이동통신, 신용카드, 민영보험 등도 높은 증가율을 기록했다.

상담 사유별로는 계약 해제 및 위약금이 7158건으로 전체의 절반가량(48.7%)을 차지했다. 이어 품질·A/S(7108건), 계약불이행(3568건), 청약철회(2631건), 부당행위(1937건) 등의 순이었다.

판매 방법별로는 일반판매(1만1631건)와 국내 온라인 거래(8819건)가 대다수를 차지했다. 다만 국제 온라인 거래(해외직구) 상담은 전년 대비 56.5%(248건→388건) 증가하며 가파른 상승세를 보였다.

소비자가 물품 또는 서비스 이용 과정에서 불편이나 피해를 입은 경우 대구시 소비생활센터 또는 1372 소비자상담센터로 연락하면 전문적인 도움을 받을 수 있다.

박기환 대구시 경제국장은 “디지털 거래가 일상화되면서 새로운 유형의 소비자 피해가 커지고 있다”면서 “소비자 교육을 확대하고 피해 사전예보 발령을 통한 실시간 정보제공으로 대구 시민의 소비 역량 강화에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.