트럼프 “이란 석유 가져오길 원해···하르그섬 점령도 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 석유를 확보하고 싶다며 하르그섬을 점령하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 29일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 “솔직히 말해서 내가 가장 좋아하는 이란의 석유를 가져오는 것”이라며 “미국의 일부 멍청한 사람들은 ‘왜 그런 일을 하느냐’고 말한다. 하지만 그들은 멍청한 사람들”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 그러면서 이 같은 구상을 베네수엘라 상황에 비유했다. 미국은 지난 1월 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출한 후 베네수엘라에서 석유 이권을 챙기고 있다.

트럼프 대통령은 이란 석유 수출 거점인 하르그섬을 점령하는 방안도 거론했다. 그는 “우리가 하르그섬을 점령할 수도 있고 아닐 수도 있다. 선택지는 많다”며 “다만 그렇게 된다면 우리가 한동안 하르그섬에서 머물러야 할 것”이라고 말했다. 하르그섬의 방어 태세에 대해서는 “그들은 아무런 방어 시설도 갖추고 있지 않다고 본다. 우리는 아주 쉽게 점령할 수 있을 것”이라고 말했다.

뉴욕타임스에 따르면 중동 내 미군 규모는 5만명 이상으로 늘어났다. 중동 미군 기지에 주둔하던 기존 병력에 최근 이란과의 전쟁과 맞물려 증파된 인원까지 합쳐진 수치다. 그럼에도 하르그섬 공격은 미군 사상자를 늘리고 전쟁 비용과 기간을 늘릴 위험한 선택지로 평가된다.

트럼프 대통령은 강경 발언을 내놓으면서도 파키스탄을 통해 미·이란 간 직·간접 협상이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 동시에 이란이 4월6일까지 전쟁 종식을 위한 합의안을 수용하지 않을 경우 에너지 부문에 대한 공격에 나설 수도 있다고 경고했다. 트럼프 대통령은 “약 3000개의 목표물이 남아있다. 우리는 이미 1만3000개 목표물을 폭격했다”며 “합의는 상당히 빨리 이뤄질 수 있을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이란이 파키스탄 국적 유조선이 호르무즈 해협을 통과하도록 허용한 것은 “백악관에 대한 선물”이라고 주장했다. 그는 “이란이 우리에게 10척을 허용했다. 이제는 20척을 허용하고 있고, 이는 이미 출발해 해협 한가운데로 향하고 있다”고 말했다. FT는 이 발언의 사실 여부는 확인되지 않았다고 전했다.

트럼프 대통령은 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프를 “나에게 선박을 보내도록 승인해준 인물”이라고 지목했다. 그러면서 “내가 그들한테 선물을 받았다고 말했을 때 사람들은 ‘선물이 뭔데? 말도 안 돼’라고 했지만, 이 사실이 알려진 이후에는 다들 아무 말도 하지 않았으며 협상은 아주 잘 진행되고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 전쟁 초기와 이후 이어진 공습으로 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 비롯한 다수 고위 인사가 사망하면서 이란에서 이미 “정권 교체가 이뤄졌다”고도 말했다. 하메네이를 이어 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이의 신변에 대해서는 “사망했거나 매우 위중한 상태일 수 있다”며 “우리는 그에 대한 아무 소식도 듣지 못했고, 그는 사라진 상태”라고 말했다.