서울시, 노인 통합여가시설 8개 설치··· 활력충전 프로젝트 추진

도보 10분 내 소통거점인 활력충전소 개관 최대 50% 할인하는 민간 여가시설도 운영 2024억 예산 투입해 고령 친화 도시 조성

오는 2027년 서울 금천구 G밸리 교학사 부지 내 1호점을 시작으로 2032년까지 8개 권역에 시니어 통합여가시설인 ‘활력충전 센터’가 문을 연다. 노인에게 인기 있는 민간 여가 시설을 평일 낮 시간대 최대 50% 할인하는 동행상점도 운영한다.

서울시는 이런 내용 등을 담은 ‘활력충전 프로젝트’를 30일 발표했다. 서울 사는 어르신들이 어디에서나 최고 수준의 여가를 누릴 수 있도록 2032년까지 2024억원의 예산을 투입한다고 시는 밝혔다.

우선 시는 주요 권역별로 1만m² 규모의 시니어 통합여가시설 ‘활력충전 센터’를 만든다. 센터는 대규모 복합 여가 시설로 노인들이 ‘온 종일 즐길 수 있는 체류형 공간’으로 조성할 방침이다. 이곳에서는 교양·취미 강좌와 최신 스포츠 시설 등의 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있다. 단순 여가를 넘어 시니어의 삶 전반을 지원하는 거점으로 만드는 것이 시의 목표다.

센터는 2027년 금천구 G밸리 교학사 부지(1호점) 착공을 시작으로, 2032년까지 도심·동북·서북·서남·동남 등 주요 권역에서 총 8개가 단계적으로 확충된다.

도보 생활권 내 만날 수 있는 ‘우리동네 활력충전소’도 조성된다. 충전소는 노인은 물론 시민 누구나 이용 가능한 생활밀착형 소규모 여가시설이다. 시는 복지관과 유휴 치안센터 등 지역사회 공공시설을 활용해 올해 25곳을 시작으로 2030년까지 116곳으로 늘릴 계획이다.

충전소는 지역 수요와 특색을 반영해 건강관리와 문화향유, 자기계발, 친목도모 중 필요한 기능을 특화해 프로그램을 유연하게 운영한다. 올해 가장 빠르게 만나볼 수 있는 충전소는 총 6곳이다. 중구·성동구·성북구·도봉구·관악구·강남구 소재 종합사회복지관을 리모델링해 상반기 중 개관한다.

지역 상권과 상생하며 노인의 여가 선택권을 넓히기 위한 ‘시니어 동행상점’도 추진한다. 동행상점은 당구장·탁구장·요가학원 등 노인에게 인기 있는 민간 여가 시설을 평일 낮 시간대 최대 50% 할인 혜택을 제공하는 방식으로 운영된다.

오세훈 서울시장은 “노인들이 건강과 활력을 찾고 행복감을 느끼며 사회와 소통할 수 있도록 시가 앞장서 서울을 세계 최고의 건강한 고령 친화 도시로 만들겠다”고 말했다.