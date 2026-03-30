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택시기사가 통신탑 위로 올라간 이유···“최저임금 무력화하는 택시발전법 개정안 폐기하라”

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본문 요약

민주노총 소속 택시기사가 '택시발전법' 개정안에 반대하며 국회 국토교통위원장인 더불어민주당 맹성규 의원의 인천지역 사무실 앞에서 이틀째 고공 농성을 하고 있다.

민주노총 공공운수노조 택시지부는 전북지회 대림교통분회 고영기 분회장이 지난 29일 오전 4시 30분쯤부터 인천 남동구 맹 의원 지역사무실 앞 길병원 사거리의 높이 20ｍ 통신탑에 올라가 이틀째 고공 농성을 하고 있다고 30일 밝혔다.

고씨는 "더 이상 택시 노동자를 죽이지 마라. 생존권을 짓밟지 마라"며 최저임금법을 무력화하는 택시발전법의 졸속적인 개정안에 반대하며 기존 법대로 시행할 것을 요구하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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택시기사가 통신탑 위로 올라간 이유···“최저임금 무력화하는 택시발전법 개정안 폐기하라”

입력 2026.03.30 10:36

수정 2026.03.30 10:51

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국토교통위 민주당 맹성규 사무실 앞 고공농성

운수노조, 개정안 폐기 후 기존법 시행 요구

국회 국토교통위원장인 맹성규 국회의원 인천지역 사무실 앞 통신탑에 올라가서 농성하고 있는 고영기 택시지부 전북지회 대림교통분회 분회장. 연합뉴스 제공

국회 국토교통위원장인 맹성규 국회의원 인천지역 사무실 앞 통신탑에 올라가서 농성하고 있는 고영기 택시지부 전북지회 대림교통분회 분회장. 연합뉴스 제공

민주노총 소속 택시기사가 ‘택시발전법’ 개정안에 반대하며 국회 국토교통위원장인 더불어민주당 맹성규 의원의 인천지역 사무실 앞에서 이틀째 고공 농성을 하고 있다.

민주노총 공공운수노조 택시지부는 전북지회 대림교통분회 고영기 분회장이 지난 29일 오전 4시 30분쯤부터 인천 남동구 맹 의원 지역사무실 앞 길병원 사거리의 높이 20ｍ 통신탑에 올라가 이틀째 고공 농성을 하고 있다고 30일 밝혔다.

고씨는 “더 이상 택시 노동자를 죽이지 마라. 생존권을 짓밟지 마라”며 최저임금법을 무력화하는 택시발전법의 졸속적인 개정안에 반대하며 기존 법대로 시행할 것을 요구하고 있다.

‘택시운송사업의 발전에 관한 법률’(택시발전법) 개정안에는 택시 기사의 근로시간을 주 40시간 이상으로 보장하는 소정근로시간제의 전국 시행을 2년 유예하고, 일부 예외를 인정하는 내용이 담겼다.

공공운수노조는 정부와 국회에서 택시노동자의 완전 월급제를 위해 제도를 만들었음에도, 국회 국토교통위 소위에서 2년 유예하는 것은 월급제를 포기하는 것과 마찬가지라며, 개정된 법안 철회와 불법적인 변형사납금제를 즉각 폐기할 것으로 촉구했다.

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