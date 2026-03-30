정읍 옹동우체국 폐국 ‘일단 멈춤’···‘존치 vs 대체’ 평행선

윤준병 의원 중재로 심사위 잠정 유예···6월 전 대체 시설 구축 합의 주민들 “법적 문제없는 ‘신규 지정 공고’ 거부는 행정 편의주의” 지적

전북 정읍시 옹동면 주민들의 ‘생존 기반’이자 지역 내 유일한 금융·우편 창구인 옹동별정우체국 폐국 문제(경향신문 2026년 3월26일 12면 보도)가 정치권 개입으로 일단 ‘속도 조절’에 들어갔다. 그러나 ‘완전한 존치’를 요구하는 주민들과 ‘기능 축소’를 전제로 한 대체 창구 마련에 방점을 찍은 우정당국 사이의 간극은 여전히 평행선을 달리고 있다.

30일 윤준병 더불어민주당 의원(정읍·고창)에 따르면 윤 의원은 지난 28일 전북지방우정청장과 긴급 협의를 하고 31일로 예정됐던 폐국 심사위원회를 잠정 유예하기로 했다. 우정당국은 오는 6월까지 ‘우편취급국’이나 ‘정읍우체국 출장소’ 등 대체 시설을 구축하겠다는 입장을 밝혔다. 애초 운영자 사망과 승계 포기를 이유로 즉각적인 폐국 절차를 밟으려 했으나 지역 여론이 급격히 악화하면서 한발 물러선 것이다.

이번 협의의 핵심은 ‘속도 조절’과 ‘서비스 공백 최소화’다. 행정 절차를 앞세우던 기존 방침에서 서비스 연속성을 고려하는 쪽으로 방향을 튼 셈이다.

하지만 주민들은 대체 창구 마련에 드는 시간과 비용을 고려하면 현 별정우체국 체제를 유지하는 것이 훨씬 합리적이라고 주장한다.

옹동면 주민 엄성자씨는 “당국은 출장소를 대안으로 말하지만 당장 면내에 설치할 마땅한 공공 공간조차 없는 실정”이라며 “대체 시설 신축이나 임대에 드는 시간과 비용을 따져봐도 이미 구축된 우체국 인프라를 유지하는 것이 가장 현실적인 방안”이라고 지적했다.

주민들의 반발은 대체안의 실효성에 그치지 않는다. 우정당국이 내세운 ‘폐국 불가피론’ 자체의 모순으로까지 확장되고 있다.

엄씨에 따르면 우정청 관계자들은 주민 설명회에서 “별정우체국 신규 지정은 법적으로 가능하지만 지난 10년간 추진해온 축소 기조라는 ‘행정 관행’ 때문에 공고를 내기 어렵다”고 설명한 것으로 전해졌다. 법령상 길은 열려 있지만 행정 내부의 관행이 이를 가로막고 있다는 지적이다.

실제 별정우체국법은 운영자 사망 등으로 승계가 이뤄지지 않으면 지정 취소를 규정하면서도 지역의 보편적 서비스 유지를 위해 국가가 다시 지정 공고를 내 운영자를 모집할 수 있도록 하고 있다. 특히 옹동우체국은 정읍 관내 예금 실적 1위, 보험 실적 2위를 기록할 만큼 경쟁력이 검증된 우량 점포다. 주민들은 “법적 문제가 없는데도 관행을 이유로 공고를 막는 것은 전형적인 행정 편의주의”라고 반박했다.

주민들이 ‘완전한 존치’를 요구하는 배경에는 농촌 지역의 구조적 취약성이 자리한다. 옹동면은 국가중요농업유산인 ‘정읍 지황’의 주산지로 우체국은 단순한 창구를 넘어 농산물 유통과 금융을 연결하는 지역 경제의 핵심 기반이다. 만약 금융 기능이 빠진 채 우편 업무만 담당하는 취급소로 전환될 경우 디지털 기기에 서툰 고령 농민들은 금융 업무를 위해 5km 이상 떨어진 지역으로 이동해야 하는 ‘금융 난민’ 상황에 놓일 수 있다.

윤 의원은 “폐국 이후에도 기존과 동일한 수준의 이용 편의가 보장돼야 한다는 점을 분명히 했다”며 “단순 우편 기능을 넘어 주민들이 체감할 수 있는 실질적 대체망이 구축되도록 끝까지 점검하겠다”고 밝혔다.