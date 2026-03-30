단양군, 지역 환경 위해 시멘트 업계 연료 기름서 천연가스로 전환

충북 단양군의 시멘트 제조 업체인 성신양회가 연료 일부를 청정 연료인 천연가스(LNG)로 바꾼다.

단양군은 지난 26일 충청에너지서비스, 성신양회와 업무협약을 했다고 30일 밝혔다.

이번 협약의 핵심은 시멘트 생산 공정의 주 연료를 기존 정제유에서 청정연료인 LNG로 교체하는 것이다.

이들은 매포읍 충청에너지서비스 LNG 시설에서 성신양회 후문까지 2㎞ 구간에 LNG 공급 관로를 매설할 계획이다. 사업비는 총 60억 원 규모다. 충청에너지서비스가 가장 많은 36억 원을 분담하며, 성신양회가 16억 원, 단양군이 8억 원을 각각 투자한다.

성신양회에는 아파트 5000가구가 사용할 수 있는 규모의 LNG가 공급될 예정이다.

군은 연료 전환이 완료되면 정제유 운송 과정에서 빈번했던 위험물 탱크로리의 이동이 크게 줄어들 것으로 보고 있다. 이를 통해 대형 교통사고 위험을 낮추는 동시에, 정제유 연소 과정에서 발생하던 악취와 미세먼지 등 환경 부담도 완화될 것으로 기대하고 있다.

성신양회가 에너지 체계를 전환하는 것은 1960년대 시멘트 산업이 본격화된 이후 60여 년간 유지되어 온 정제유 중심의 연료 구조를 근본적으로 바꾸는 것이다.

군은 이번 사업을 계기로 성신양회 인근인 매포읍 평동리 등 도시가스 혜택에서 소외됐던 미공급 지역의 에너지 공급 기반이 자연스럽게 확장될 것으로 내다보고 있다.

군 관계자는 “이번 협약은 시멘트 산업 60년 역사상 가장 과감한 혁신 사례”라며 “앞으로도 산업 발전과 환경 보전, 주민 편익이 실현되는 단양을 만들어 가겠다”고 말했다.