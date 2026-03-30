창간 80주년 경향신문

호르무즈 ‘자위대 파견’ 찬성 일본 국민은 10명 중 2명뿐

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령의 요구에 발맞춰 호르무즈 해협에 자위대를 파견해야 한다고 생각하는 일본 국민은 10명 중 2명에 불과하다는 여론조사 결과가 30일 나왔다.

다카이치 사나에 총리와 트럼프 대통령이 이달 중순 진행한 미일 정상회담 결과에 대해선 '긍정적으로 평가한다'가 65%로 '부정적으로 평가한다'를 웃돌았다.

닛케이는 다카이치 내각이 "높은 지지율을 유지하는 배경에는 외교에 대한 평가가 있는 것으로 보인다"고 해설했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

호르무즈 ‘자위대 파견’ 찬성 일본 국민은 10명 중 2명뿐

입력 2026.03.30 11:02

수정 2026.03.30 11:03

펼치기/접기
  • 조문희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

닛케이 조사 결과···파견 반대 74%

마이니치 조사선 ‘휴전 이후 찬성’ 33%

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)가 도널드 트럼프 미국 대통령과 지난 19일(현지시간) 미 워싱턴DC 백악관에서 정상회담하던 중 시계를 보고 있다. 로이터연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)가 도널드 트럼프 미국 대통령과 지난 19일(현지시간) 미 워싱턴DC 백악관에서 정상회담하던 중 시계를 보고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 요구에 발맞춰 호르무즈 해협에 자위대를 파견해야 한다고 생각하는 일본 국민은 10명 중 2명에 불과하다는 여론조사 결과가 30일 나왔다.

니혼게이자이신문은 지난 27일~29일 테레비도쿄와 함께 성인 941명 상대 전화 여론조사를 실시한 결과 호르무즈 해협으로 자위대를 파견하는 데에 찬성한다는 응답이 18%로 나타났다고 이날 전했다. 자위대 파견 반대는 74%로 찬성 응답을 크게 웃돌았으며, 자민당 지지층에서도 반대가 70%에 달했다.

다카이치 사나에 총리와 트럼프 대통령이 이달 중순 진행한 미일 정상회담 결과에 대해선 ‘긍정적으로 평가한다’가 65%로 ‘부정적으로 평가한다’(23%)를 웃돌았다. 닛케이는 다카이치 내각이 “높은 지지율을 유지하는 배경에는 외교에 대한 평가가 있는 것으로 보인다”고 해설했다. 다카이치 내각 지지율은 이번 조사에서 72%로, 지난 2월 조사 결과(69%)보다 3%포인트 상승했다.

다카이치 정부가 미국·이스라엘의 이란 공격에 대해 특별히 법적 평가를 내놓지 않고 있는 데 대해선 ‘이해할 수 있다’가 68%로 ‘이해할 수 없다’(25%)를 웃돌았다. 미·이스라엘의 이란 공격은 국제법 위반이라는 지적이 있지만, 일본 정부는 현재까지 명확한 법적 평가를 내리지 않은 상태다. 다카이치 총리는 지난 25일 참의원 예산위원회에서 “확정적인 평가를 하는 것은 상당히 어렵다”며 “현 상황에서는 법적 평가를 하는 것이 국익에 도움이 되지 않는다고 각국 모두 생각하는 단계에 이르렀다는 인상을 갖고 있다”고 말했다.

마이니치신문이 이날 공개한 조사 결과에선 자위대 파견 반대가 49%, 정전(휴전) 이후에 한해 파견에 찬성한다는 답이 33%, 정전 이전이라도 파견해야 한다가 4%로 나타나 닛케이 조사 결과와는 다소 차이를 보였다. 특히 자민당 지지층에선 ‘정전 이후라면 파견해도 좋다’가 49%로 파견 반대(33%)를 웃돌았다. 마이니치는 지난 28~29일 1918명(유효 응답자 기준) 상대 인터넷 조사를 진행해 이같은 답을 얻었다.

다카이치 총리가 미국의 이란 공격에 대해 법적 평가를 보류하고 있는 데 대해선 ‘지지하지 않는다’가 36%, ‘지지한다’가 33%, ‘모르겠다’가 29%로 의견이 엇갈렸다. 미일 정상회담을 ‘평가한다’는 응답은 42%, ‘평가하지 않는다’는 22%를 웃돌았다. ‘모르겠다’는 35%였다.

다카이치 내각 지지율은 58%로, 지난달 조사 결과(61%)보다는 3%포인트 하락했다. 마이니치는 “다카이치 총리에 대한 평가는 크게 떨어지지 않았으며, 지지율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있다”고 해설했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글