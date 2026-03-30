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전남도, 중동정세 대응 중소 수출기업 지원 강화…“수출보험료 한도 상향·직불금 지원”

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전남도, 중동정세 대응 중소 수출기업 지원 강화…“수출보험료 한도 상향·직불금 지원”

입력 2026.03.30 11:06

전남 무안군 삼향읍의 전남도청.

전남 무안군 삼향읍의 전남도청.

전남도가 중동 정세 불안 장기화에 대응해 도내 중소 수출기업 지원을 강화한다.

전남도는 중동지역 전쟁 장기화로 어려움을 겪는 수출 중소기업의 피해를 최소화하기 위해 수출보험료 등 관련 지원을 확대한다고 30일 밝혔다.

최근 중동지역 정세 불안으로 해상 운임이 오르고 물류 지연과 거래 불확실성이 커지면서 수출 여건이 악화하고 있다. 환율 변동성과 수출대금 미회수 위험까지 겹치며 중소기업의 경영 부담도 커진 상황이다.

전남도는 수출보험료 지원 한도를 기존 500만원에서 600만원으로 상향했다. 수출대금 미회수와 환변동에 따른 손실 위험에 보다 적극적으로 대응하도록 하기 위한 조치다.

수출기업 경쟁력 강화사업인 수출직불금은 중동지역 수출기업을 우선 지원한다. 중동 정세 불안에 따른 피해를 줄이고 기업의 수출 경쟁력을 뒷받침하겠다는 취지다.

전남도는 앞으로도 수출보험, 물류, 해외마케팅 등 수출 전 과정에 걸친 맞춤형 지원을 강화하고 특정 국가에 대한 의존도를 낮추는 시장 다변화도 함께 추진할 방침이다.

신현곤 전남도 국제협력관은 “중동지역 불안정이 장기화할 가능성에 대비한 선제적 대응이 필요하다”며 “지역 기업이 대외 변수에도 흔들림 없이 수출 경쟁력을 유지하도록 지원을 계속 확대하겠다”고 말했다.

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