구로도서관, 복합시설로 재탄생···‘미리내집’ 등 공공주택 126가구 공급

1984년 개관한 ‘구로도서관’이 미리내집을 비롯한 공공주택과 도서관, 편의시설 등을 품은 복합시설로 거듭난다.

서울시는 신혼부부 전용 장기전세주택2 미리내집 등 공공주택 126가구를 공급하는 ‘구로도서관 복합화 사업’을 본격 추진한다고 30일 밝혔다. 기존 건물을 허물어낸 부지에 도서관과 공공주택, 생활 인프라를 새로 짓는 사업이다. 2032년 준공을 목표로 추진된다.

시는 주변에 학교가 많고 1호선 구로역과 1·2호선 신도림역, 2·7호선 대림역 등 대중교통 접근성이 뛰어난 ‘구로도서관’의 입지적 장점을 살려 지난달 시교육청, 서울주택도시개발공사(SH)와 함께 공공부지를 활용한 복합개발 사업을 확정했다. 상업지역에 위치해 용적률 활용도가 높고, 학교 밀집 지역이라 도서관과 주거시설의 연계 효과가 크다고 시는 설명했다.

이번 사업으로 도서관으로만 쓰였던 1737㎡(약 525평) 부지에 지하 4층~지상 18층 규모 복합건물이 들어선다. 신혼부부를 위한 미리내집과 장기전세주택 등 공공주택 126가구에 각종 편의시설, 육아 친화 환경을 더해 신혼부부와 청년 가구의 삶의 질을 끌어올려 줄 것으로 기대된다.

시는 지난 26일 서울시교육청, SH와 구로도서관 복합화 사업 추진을 위한 3자 업무협약을 체결하고 설계 공모, 건립 등 단계별로 긴밀하게 협력하기로 했다. 시는 구로도서관이 주거, 교육, 문화가 공존하는 지역 대표 복합시설로 거듭날 수 있도록 사업 추진을 적극적으로 지원하겠다고 밝혔다.