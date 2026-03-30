‘대구 도심 수놓는 리듬’···‘동성로 청년버스킹’ 9월까지 ‘화끈’

대구시는 다음 달 1일부터 오는 9월23일까지 ‘2026 동성로 청년버스킹’을 개최한다고 30일 밝혔다.

올해 행사는 중구 동성로 28아트스퀘어와 2·28기념중앙공원 등에서 매주 수·금요일(오후 7시) 총 30차례 열린다. 7~8월에는 공연이 예정돼 있지 않다.

대구시는 예년(목·금·토 운영)과 달리 평일 중심으로 버스킹을 진행하게 된 배경으로 동성로 상시 활성화를 꼽았다. 시는 대구미술관·간송미술관·문화예술회관 전시 할인과 도서관 이용 혜택 확대 등 ‘문화가 있는 날’ 시책과 청년버스킹을 연계시킬 계획이다.

대구시는 올해 동성로 버스킹 참여 경쟁이 치열했다고 밝혔다. ‘청년예술가’ 부문 공개모집에는 전국에서 167개팀이 지원해 5.5대 1의 경쟁률을 보였다. 시는 신진 예술가를 위한 ‘첫걸음 예술가’ 부문을 신설해 청년 예술인들이 전문 뮤지션으로 발돋움할 기회를 넓혔다.

공연을 펼칠 60개팀(청년 30개팀·첫걸음 30개팀)에는 별도의 지원금이 제공된다. 또한 향후 경연을 통해 입상한 팀은 추가 혜택도 받을 수 있을 전망이다.

지난해 동성로 청년버스킹의 경우 총 53회 공연에 1만8480여명의 시민이 찾는 등 호응을 얻었다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 “동성로 청년버스킹은 단순한 공연을 넘어 새로운 대구 도심의 거리문화를 이끌고 있다”면서 “전국에서 모인 청년 예술가들의 열기가 관광특구 동성로를 더욱 활기차게 만들고, 시민 누구나 일상에서 문화를 즐기는 상징적인 거리로 완성되길 기대한다”고 말했다.