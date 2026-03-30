경북, ‘주민대피시스템’ 고도화 추진···전화 한 통으로 신속 대피

경북도는 극한호우 등 다양한 재난에 대응해 ‘경북형 주민대피시스템 고도화’ 사업을 추진한다고 30일 밝혔다.

경북형 주민대피시스템은 2023년 7월 경북 북부지역 집중호우로 인명 피해가 발생한 이후 전국 최초로 도입된 제도다. 지역 주민 중심의 ‘마을순찰대’를 통해 위험 상황 발생 전 주민들을 사전에 대피시키는 것이 핵심이다.

경북도는 지난 2년간 운영 과정에서 축적된 경험과 현장 애로사항을 반영해 복잡한 절차 없이 누구나 빠르게 대피 상황을 공유할 수 있도록 시스템을 전면 개선한다.

우선 긴급 상황 시 대피 전파 방식이 대폭 개선된다. 기존에는 마을순찰대나 주민들이 일일이 전화를 돌려 대피를 안내했지만 앞으로는 전용 앱을 통해 푸시 알림과 문자 발송이 동시에 이뤄진다. 문자 확인이 어려운 고령층 등을 위해 자동 음성 안내 기능(음성 전화·AI Call)도 도입된다.

대피 이후 안전 확인 절차도 간소화된다. 스마트폰 사용이 어려운 주민은 대피소에 부여된 ‘안심번호’로 전화 한 통만 걸면 안전이 확인된다. 친척 집 등 다른 장소로 대피한 경우에도 마을순찰대가 상황을 확인해 등록할 수 있어 혼선을 줄일 수 있다. 앱을 통해서는 마을별 대피 현황을 한눈에 확인할 수 있다.

도와 시·군 상황실에는 마을 단위 대피 현황을 실시간으로 파악할 수 있는 종합 상황판이 구축된다. 이를 통해 미대피 가구를 신속히 확인하고 집중 지원이 가능해지면서 보다 체계적인 대응이 이뤄질 전망이다.

이번 사업은 산사태와 침수 우려 지역 등 인명 피해 위험이 높은 마을을 대상으로 시범 적용되며, 여름철 자연재난에 대비해 5월까지 현장 교육과 시스템 구축을 마칠 계획이다.

경북도 관계자는 “전화 한 통으로도 대피 여부를 확인할 수 있도록 해 현장 부담을 줄이고 대피 속도를 높이는 것이 핵심”이라며 “재난 골든타임 확보를 통해 지역민의 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.