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목포해경, 무면허 김 양식장 관리선 운항 선장 3명 적발

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목포해경, 무면허 김 양식장 관리선 운항 선장 3명 적발

입력 2026.03.30 11:18

수정 2026.03.30 11:19

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목포해양경찰서 청사. 목포해경 제공

목포해양경찰서 청사. 목포해경 제공

해기사 면허 없이 김 양식장 관리선을 운항한 선장 3명이 해경에 잇따라 적발됐다.

목포해양경찰서는 “전남 신안군 증도와 병풍도 인근 해상에서 면허 없이 김 양식장 면허지를 오가며 작업한 선장 3명을 선박직원법 위반 혐의로 적발했다”고 30일 밝혔다.

해경은 양식어장 관리선이 출입항 신고 의무 면제 대상이라는 점을 틈타 일부 선장들이 해기사 면허 없이 배를 모는 정황을 파악했다. 일반 선박보다 운항 여부를 확인하기 어려운 점을 고려해 5t 이상 10t 이하 관리선을 상대로 전수조사와 현장 단속을 벌였다.

선박직원법은 승무 자격을 인정받지 않고 선박직원으로 승무하거나 이를 승무시킨 경우 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

이명수 지도파출소장은 “해상 무면허 운항은 대형 해양사고로 이어질 수 있는 중대한 안전 범죄”라며 “해무가 잦은 봄철 해상 안전 확보를 위해 김 채취가 끝나는 다음 달 10일까지 집중 단속을 이어갈 방침”이라고 밝혔다.

목포해경은 단속과 함께 해상교통 안전 문화 정착을 위한 예방 중심 홍보도 병행할 계획이다.

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