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G마켓이 신규 적립형 멤버십 '꼭'을 다음 달 23일 선보인다고 30일 밝혔다.

월 회비는 2900원으로, 전 상품 대상 월 최대 7만원 적립과 캐시 보장이 핵심 혜택이다.

꼭 멤버십 회원은 월 누적 구매 금액에 따라 최대 5% 페이백을 받는다.

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“월 2900원에 최대 7만원 적립”···G마켓, 다음달 ‘꼭’ 멤버십 출시

입력 2026.03.30 11:22

  • 이성희 기자

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G마켓이 다음달 23일 선보이는 신규 적립형 멤버십 ‘꼭’. G마켓 제공

G마켓이 다음달 23일 선보이는 신규 적립형 멤버십 ‘꼭’. G마켓 제공

G마켓이 신규 적립형 멤버십 ‘꼭’을 다음 달 23일 선보인다고 30일 밝혔다.

꼭은 G마켓이 9년 만에 선보이는 독자 멤버십이다. 월 회비는 2900원으로, 전 상품 대상 월 최대 7만원 적립과 캐시 보장이 핵심 혜택이다.

꼭 멤버십 회원은 월 누적 구매 금액에 따라 최대 5% 페이백을 받는다. 월 20만원까지는 5%, 20만원 초과부터 320만원까지는 2% 상당 금액을 스마일캐시로 적립 받는다. 적립은 환금성 상품과 일부 카테고리를 제외한 G마켓 전체 카테고리가 대상이다.

캐시 보장도 눈에 띈다. 매월 적립액이 월 이용료(2900원)보다 적을 경우 차액을 보상해 스마일캐시로 익월 적립하는 것이다. 가령 월 2만원 구매로 1000원이 적립될 경우 회비 2900원과의 차액인 1900원을 추가 지급한다. 구매가 발생하지 않은 달은 월 회비 2900원을 스마일캐시로 그대로 지급한다. 멤버십 이용 시 손실 부담을 줄인 구조로, 주요 e커머스 가운데 최초로 선보이는 혜택이라고 G마켓은 설명했다.

G마켓은 꼭 멤버십 출시를 기념해 다음 달 20일까지 사전 가입 프로모션을 진행한다. 사전 가입할 경우 첫 달 무료 이용 혜택을 제공하며 최대 1만원 할인되는 10% 할인쿠폰도 받을 수 있다.

G마켓 관계자는 “꼭 멤버십은 G마켓을 애용하는 고객을 대상으로 한 쇼핑 전용 구독 서비스로 쇼핑을 많이 할수록 혜택이 커지는 구조로 설계했다”며 “회비 부담까지 보완해 고객 체감 혜택을 높인 만큼 G마켓 단골들의 많은 관심을 기대한다”고 말했다.

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