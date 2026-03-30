이 대통령 “대통령 할아버지도 사랑합니다, 앞으로는 아저씨로 불러주길”…5세 응원 편지에 답신

이재명 대통령이 30일 “대통령 할아버지도 대한민국 모든 어린이 이룸, 시온 어린이를 사랑합니다”라고 전했다.

이 대통령은 이날 엑스에 최교진 교육부 장관이 어린이집 수업 참관 이후 5세 유아에게 받은 편지와 관련해 올린 글을 공유하며 이같은 글을 써 올렸다.

앞서 최 장관은 엑스에 “27일 영유아 교육·보육 정부 지원 확대 방침에 대한 현장의 반응과 변화 실태를 알아보기 위해 세종시의 한 어린이집을 방문했다”면서 “5세 유아 친구가 대통령님께 편지를 썼다며 전해줄 수 있는지 묻습니다”라고 썼다. 최 장관은 게시글에 두 아이가 이 대통령에게 손글씨로 “대통령 할아버지 힘내세요” 등의 문구를 쓴 편지 사진을 첨부했다.

이에 이 대통령은 엑스를 통해 “이 글이 두 어린이에게 닿을 수 있을지 모르겠다만, 꼭 전달되기를 바란다”면서 ‘대한민국 모든 어린이를 사랑한다’는 메시지를 남겼다. 이 대통령은 글 말미에 “그리고…앞으로는 가급적 아저씨라고 불러주면 더 좋겠습니다(웃음)”라고 덧붙였다.

이 대통령은 10여분 후 엑스에 재차 글을 올려 ‘이재명 아저씨’라고 적힌 그림을 그린 어린이 사진과 함께 “혜인 어린이는 더 착한 어린이 같다”고 적었다. 그는 “고마워요. 박혜인 어린이. 행복한 하루 되세요”라고 말했다.