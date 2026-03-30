제주4·3희생자추념일 시내버스 전면 무료 운영···지방공휴일

급행·리무진버스, 간·지선버스 등 제주 시내버스 전 노선

제주도가 4·3희생자추념일인 4월3일 하루 동안 제주 시내버스를 전면 무료로 운영한다.

30일 제주도에 따르면 이번 무료이용은 지난해 12월31일 공포된 ‘제주특별자치도 4·3희생자추념일 지방공휴일 지정 조례’ 일부개정에 따른 후속 조치로, 올해 첫 시행하는 제도다.

도는 도민 참여를 확대하고 추념일의 의미를 사회 전반에 확산하려는 취지라고 설명했다.

무료이용 대상은 급행·리무진버스를 비롯해 간·지선버스 등 제주 시내버스 전 노선이다. 이용객은 이날 별도 요금 없이 자유롭게 버스를 이용할 수 있다.

올해는 무료승차 전용 시스템이 갖춰지지 않은 점을 고려해 교통카드 단말기 전원을 차단하는 방식으로 운영한다.

향후에는 교통카드 기반 무료 승차 시스템 도입을 검토해 이용 실적을 체계적으로 관리할 계획이다.

‘제78주년 4·3희생자 추념식’은 오는 4월3일 오전 10시 제주4·3평화공원 및 위령제단에서 봉행된다. 또 이날은 ‘제주특별자치도 4·3희생자추념일 지방공휴일 지정 조례’에 따라 제주도 지방공휴일로 운영된다.

김삼용 교통항공국장은 “4·3희생자추념일의 의미를 되새기고 도민과 방문객 모두의 이동 편의를 높이기 위해 무료버스 운영을 추진하게 됐다”며 “차량 내 무료승차 안내문을 부착하고, 운수종사자 사전 교육을 실시해 이용객 불편을 최소화할 방침”이라고 말했다.