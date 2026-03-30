‘평화경제특구 후보지’로 연천·파주·포천 등 3곳 선정···경기도 “후보지별 특화 전략 개발”

경기도가 정부의 평화경제특구 조성 계획에 따라 특구 후보지로 연천·파주·포천 등 3곳을 선정했다.

도는 지난 27일 경기도청 북부청사에서 ‘평화경제특구 후보지 선정위원회’를 열어 이같이 결정했다고 30일 밝혔다.

도는 앞서 지난달 11일부터 지난 10일까지 고양, 파주, 김포, 양주, 포천, 동두천, 가평, 연천 등 경기도 내 접경지역 8개 시군을 대상으로 평화경제특구 후보지 선정을 위한 공개모집을 진행했다. 공모에는 모두 7개 시군이 참가했다.

도는 “이번에 선정된 3개 후보지를 대상으로 다음 달부터 ‘경기도 평화경제특구 개발계획 수립 연구용역’을 시작할 계획”이라고 밝혔다.

도는 연구용역을 통해 후보지별 특화 전략을 개발하고 법정 계획의 완성도를 높인 후 통일부에 특구 지정을 신청할 예정이다. 특구 최종 지정 여부는 통일부 등의 심의를 거쳐 결정된다.

평화경제특구는 2023년 ‘평화 경제 특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률’ 제정·시행으로 법적 기반이 마련된 제도로, 남북 접경지역을 중심으로 평화·안보 가치와 산업·경제 기능을 결합한 국가 전략사업이다. 특구로 지정되면 법인세, 지방세, 부담금 감면, 자금 지원 등 혜택이 주어지며, 산단형이나 관광․문화형 또는 복합형 특구를 조성할 수 있다.

통일부는 지난해 12월26일 평화경제특구 기본계획을 발표하고 올해 말 시범사업 실시, 내년 말 추가 지정 등을 통해 모두 4개 안팎의 평화경제특구를 지정하겠다고 밝힌 바 있다.

도는 이번에 선정되지 않은 시군을 대상으로 재공모 등을 통해 후보지를 추가 선정할 계획이다. 추가 시군 역시 개발계획 수립 연구용역을 통해 특구 지정 신청을 할 수 있도록 지원하게 된다.

박현석 경기도 평화협력국장은 “이번 후보지 선정은 전문가들이 경기도의 특구 지정 가능성을 극대화하기 위해 내린 평가”라며 “선정된 시·군과 함께 전국에서 가장 앞서가는 평화경제 모델을 구축하겠다”고 말했다.