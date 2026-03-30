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‘전쟁 추경’ 10조원 고유가 완화, 5조원 민생 안정 투입…여당 “처리 늦으면 하루 20억 손실”

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본문 요약

정부가 중동 전쟁에 따른 경제 위기에 대응하는 추가경정예산안을 25조원 안팎으로 편성한다.

민주당 소속 진성준 예결위원장도 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 "국민의힘 동의를 받아 함께 합의 처리하는 게 제일 좋지만, 그 합의 때문에 처리를 계속 지연시킬 수 없다"며 "하루라도 빨리해야 한다"고 말했다.

정청래 민주당 대표는 이날 당 최고위원회의에서 "정부 추경안이 국회에 제출되는 즉시 심사에 착수해 4월10일 개최될 본회의에서 반드시 처리할 수 있도록 하겠다"며 "역사상 가장 빠른 속도로 추경을 처리하겠다"라고 말했다.

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‘전쟁 추경’ 10조원 고유가 완화, 5조원 민생 안정 투입…여당 “처리 늦으면 하루 20억 손실”

입력 2026.03.30 11:32

수정 2026.03.30 11:43

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  • 박광연 기자

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진성준 국회 예산결산위원장(가운데)이 지난 27일 국회에서 예결위 여당 간사인 이소영 더불어민주당 의원(왼쪽), 야당 간사인 박형수 국민의힘 의원과 만나 악수하고 있다. 박민규 선임기자

진성준 국회 예산결산위원장(가운데)이 지난 27일 국회에서 예결위 여당 간사인 이소영 더불어민주당 의원(왼쪽), 야당 간사인 박형수 국민의힘 의원과 만나 악수하고 있다. 박민규 선임기자

정부가 중동 전쟁에 따른 경제 위기에 대응하는 추가경정예산(추경)안을 25조원 안팎으로 편성한다. 그 중 40%(10조원)가량이 정유사 등을 지원하는 ‘고유가 부담 완화 패키지’에 투입되며, 20%(5조원) 상당은 고물가 대응 등 민생 안정 목적에 쓰인다. 여당에서는 국회의 추경안 처리가 늦어지면 하루에 약 20억원의 비용이 발생한다며 야당에 신속한 처리 협조를 요구했다.

국회 예산결산특별위원회 여당 간사인 이소영 더불어민주당 의원은 30일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰에서 ‘추경안 전체 규모는 25조원이 맞나’라는 진행자 질문에 “그 안팎이라고 생각하면 된다”라고 답했다. 정부는 다음날(31일) 국무회의에서 추경안을 의결하고 국회에 제출한다.

이 의원에 따르면 25조원의 40%인 10조원은 지방정부에 지방교육재정교부금으로 지급되며 나머지 40%(10조원)는 ‘고유가 부담 완화 패키지’에, 20%(5조원)는 민생 안정 용도로 쓰인다. 일부 재원은 기존에 발행된 일부 국채 상환에 투입된다.

이 의원은 10조원 상당의 고유가 부담 완화 패키지에 대해 “공급 측 충격을 완화하기 위한 예산이 일단 들어간다”며 “석유 최고가격제에 따라 정유사가 구입 가격보다 조금 더 낮은 가격으로 주유소에 (유류를) 공급하는 손실을 보전하는 예산이 들어가있다”라고 말했다.

이 의원은 “두 배 가까이 가격이 오른 나프타도 기준 가격 이상으로 비싸게 수입해온 것에 대해 정부가 차액을 일부 보전해주는 예산도 포함됐다”고 밝혔다. 그는 5조원가량의 민생 관련 예산의 경우 “중동 수출 기업들의 피해 지원이나 고물가 대응, 청년 일자리 지원 같은 민생 안정 용도로 쓰이게 된다”고 말했다.

민생지원금은 소득과 지역에 따라 선별 지급된다고 이 의원은 설명했다. 그는 “물가 상승의 영향을 좀 더 적게 받는 고소득층은 (지급 대상에서) 제외된다”며 “차상위계층과 기초수급자에게 단계적으로 더 많은 금액이 지급되는 방식으로 설계돼있다”고 말했다.

이 의원은 그러면서 “수도권보다 비수도권, 소멸위기 지역일수록 조금 더 두텁게 보장하는 방식으로 촘촘하게 설계돼있는 거로 안다”고 말했다. 그는 ‘취약계층과 서민을 위한 유가 지원이 선별지원금 형식으로 나가나’라는 질문에 “그렇게 이해해도 틀린 내용은 아니다”라고 답했다. 앞서 한정애 민주당 정책위의장은 “중동전쟁 위기 극복 지원금”이라고 밝힌 바 있다.

이 의원은 위기 상황에서 국회의 추경안 처리가 신속히 이뤄져야 한다며 국민의힘에 협조를 촉구했다. 민주당은 국회 본회의 처리 시점을 다음달 9일로 공언한 반면 국민의힘은 대정부질문을 먼저 하고 다음달 16일 처리하자는 입장이다. 이 의원은 “25조원은 (집행이) 하루 늦어질수록 그만큼 비용이 발생한다”며 “연 3%씩만 해도 하루에 20억원”이라고 말했다.

이 의원은 또 “정부 예산이 국민들에게 최종적으로 지급되려면 대부분 국비와 지방비가 매칭돼야 한다. 지방정부가 추경안을 편성해 (지방)의회에서 통과시키지 않으면 지급이 안 된다”라며 “6월3일 지방선거라 4월 말부터 지방의회가 안 열린다”라고 말했다. 그는 “4월 말까지 지방의회에서 통과되지 않으면 지방선거가 끝나고 시의회 의장 선거와 원 구성하고 7월에나 집행된다”고 주장했다.

민주당 소속 진성준 예결위원장도 이날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 “국민의힘 동의를 받아 함께 (추경안을) 합의 처리하는 게 제일 좋지만, 그 합의 때문에 처리를 계속 지연시킬 수 없다”며 “하루라도 빨리해야 한다”고 말했다.

정청래 민주당 대표는 이날 당 최고위원회의에서 “정부 추경안이 국회에 제출되는 즉시 심사에 착수해 4월9일 개최될 본회의에서 반드시 처리할 수 있도록 하겠다”며 “역사상 가장 빠른 속도로 추경을 처리하겠다”라고 말했다.

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