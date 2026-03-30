한계 명확한 ‘두 해협’ 바깥 대체 수입처…“트럼프 입만 바라본다”

호르무즈 이어 바브엘만데브 봉쇄 가능성에 UAE·오만 등 대체 수입처 확보 안간힘 안전 담보 안 되고 수입 가능 원유도 적어

페르시아만 호르무즈 해협 점거에 이어 홍해 바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성이 커지자 아랍에미리트연합(UAE) 푸자이라항과 오만이 각국의 원유 대체 수입처로 떠오르고 있다. 두 해협 바깥에 위치해 이란과 예멘 후티 반군 봉쇄 시도에 영향을 받지 않기 때문이다. 하지만 부족한 물량 등 한계가 명확해 결국 종전이 유일한 해결책이라는 목소리가 나온다.

정유업계 관계자는 30일 “홍해가 봉쇄되면 중동 원유를 수입할 방법은 사실상 푸자이라항에서 들여오는 것뿐”이라고 말했다.

UAE는 아부다비 유전에서 생산한 원유를 송유관(파이프라인)을 통해 푸자이라항으로 운송한다. UAE 영토 대부분은 호르무즈 해협 안쪽에 들어와 있지만 푸자이라항은 해협 바깥에 있다. 따라서 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 영향을 받지 않는다. 실제로 전날 전남 여수시엔 푸자이라항을 통해 수입한 원유 200만배럴이 도착했다. 중국과 인도 등은 오만에서 원유를 수입하고 있다.

하지만 푸자이라항과 오만이 대체 수입처가 되기엔 역부족이라는 평가가 나온다. 먼저 완벽한 안전을 담보할 수 없다는 문제가 있다. 이란은 지난 14일과 16일 드론으로 푸자이라항을 공격해 선적 작업이 중단됐다.

오만 물류 요충지인 두쿰항도 지난 1일과 3일 드론 공격을 받았다. 에너지 시장분석업체인 이거스는 “호르무즈 해협 봉쇄 이후 우회로를 제공해온 두쿰항이 공격을 받은 이후 원유·나프타의 물동량이 많이 감소했다”고 전했다. 오만 미나알파할항 수출 터미널도 이란 공격에 일시 폐쇄된 바 있다.

수입 가능한 원유량이 많지 않다는 점도 한계로 꼽힌다. 업계에 따르면 아부다비 유전에서 푸자이라항까지 운송할 수 있는 원유 최대치는 하루 200만배럴 수준이다.

오만은 하루 100만배럴 정도의 원유를 생산한다. 영국 에너지연구소 자료를 보면 2024년 기준 사우디아라비아가 하루에 생산한 원유는 1085만6000배럴이다. 업계 관계자는 “100만배럴이면 한국 하루 소비량도 안 되는 적은 물량”이라고 설명했다.

이러한 한계에도 푸자이라항과 오만을 대체 수입처로 보유하려는 각국의 경쟁이 치열하게 펼쳐지고 있다. 업계 관계자는 “푸자이라항이 지금으로선 가장 현실적인 대안이긴 하지만 이 생각을 우리만 하는 건 아니다”라고 말했다. 다른 관계자는 “오만은 중국과 장기 계약이 돼 있는 것으로 안다”고 밝혔다.

결국 미국과 이란의 전쟁이 끝나고 빠르게 호르무즈 해협이 열려야 근본적인 문제가 해결된다는 시각이 다수다. 한 관계자는 “도널드 트럼프 미국 대통령 입만 바라보고 있다”고 말했다.