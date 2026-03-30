‘왕사남’ 그 사연도…서울 봄꽃 명소 뒷이야기

서울관광재단은 4월을 맞아 서울 도심에서 즐길 수 있는 주요 봄꽃 명소 5곳을 선정했다. 재단 측은 “계절 경관뿐 아니라 형성 배경과 역사적 맥락을 함께 담고 있어 도심 속에서 다양한 방식의 봄을 경험할 수 있는 공간”이라고 설명했다.

■ 꽃향기 가득한 양재

4월이 되면 매헌시민의숲 일대는 ‘도시 속 작은 유럽 정원’으로 변모한다. 양재천을 따라 펼쳐진 산책로와 숲길은 형형색색의 튤립으로 채워지며, 도심 한가운데서도 이국적인 봄 풍경을 만들어낸다.

이 같은 변화는 2000년대 초반, 양재천과 매헌시민의숲 일대를 복합문화 녹지공간으로 재정비하는 과정에서 시작됐다. 당시 튤립은 ‘봄의 전령’이자 ‘희망과 새 출발’을 상징하는 꽃으로 선택됐고, 이후 구간마다 빨강·노랑 등 다양한 색을 나눠 심는 방식으로 지금의 정돈된 풍경이 완성됐다.

방문 시간에 따라 풍경의 인상도 달라진다. 오전 9시 전후에는 햇빛이 부드럽고 그림자가 길게 드리워져 꽃의 입체감이 또렷하게 살아난다. 꽃잎 가장자리에 은은하게 스며드는 빛 덕분에 색감 역시 한층 풍부하게 담긴다. 반대로 ‘마법의 시간’으로 불리는 오후 4시부터 6시 사이에는 노을빛이 더해져 따뜻한 황금빛 톤의 풍경을 연출한다. 이 시간대에는 튤립의 색상이 더욱 선명하게 강조돼 사진 촬영에 적합하다.

특히 영동1교와 영동2교 사이 약 2.5km 구간은 가장 화려한 꽃길이 이어지는 핵심 구간이다. 이 일대는 매년 열리는 양재천 벚꽃 등(燈) 축제의 중심 무대로, 올해 축제는 3월 30일부터 4월 19일까지 진행된다. 이 중 4월 3일부터 5일까지 사흘간은 공연과 체험 프로그램이 집중되는 메인 기간으로 운영될 예정이다.

■ 진분홍 꽃물결이 뒤덮는 불암산

불암산 철쭉동산 은 산자락을 따라 조성된 공간으로, 가벼운 산책만으로도 화사한 봄꽃 풍경을 만끽할 수 있는 곳이다. 완만한 경사면을 따라 촘촘히 식재된 철쭉이 만개하는 시기에는 산 전체가 분홍빛 물결로 뒤덮이며, 마치 파도가 일렁이듯 장관을 이룬다. 단단한 바위 사이로 피어난 꽃들이 만들어내는 대비는 불암산만의 독특한 봄 풍경을 완성한다. 올해 철쭉 축제는 4월 16일부터 26일까지 열릴 예정이다.

철쭉동산이 자리한 불암산 힐링타운 은 과거 공터로 남아 있던 중계동 일대를 노원구가 종합 힐링 복합단지로 조성하면서 함께 만들어졌다. 2018년부터 약 3년에 걸쳐 10만 그루에 달하는 철쭉나무를 식재해 지금의 모습을 갖췄다. 봄마다 산자락을 뒤덮는 철쭉 풍경이 입소문을 타며 서울 대표 봄꽃 명소로 자리 잡았다.

동산 앞에는 도심 속 생태 체험 공간인 불암산 나비정원 이 자리한다. 온실 안을 자유롭게 날아다니는 나비를 가까이에서 관찰할 수 있어 아이를 동반한 가족 방문객에게 특히 인기가 높다. 이 밖에도 유아 숲 체험장과 책 쉼터 ‘방긋’ 등이 함께 조성돼 있어 자연 속에서 쉬어가기 좋은 봄 소풍지로 손꼽힌다.

■ 모란이 피어난 경복궁

경복궁은 봄이 되면 조선 왕실이 사랑했던 꽃들이 차례로 피어나며 ‘꽃 대궐’로 변모한다. 그중에서도 ‘꽃의 왕’이라 불리는 모란은 봄이 절정에 이르렀음을 알리는 화려한 신호탄이다.

모란은 예부터 부귀영화와 번영을 상징하는 꽃으로 여겨졌다. 궁궐에서는 왕실의 안녕과 번성을 기원하는 의미를 담아 모란을 심고 가꿨다. 이러한 상징성은 궁궐 화단을 넘어 건축과 공예 전반으로 확장됐다. 궁궐과 사찰의 꽃살문, 고려청자와 분청사기의 섬세한 문양, 나아가 혼례용 병풍과 꽃방석에 이르기까지 모란은 왕실과 민간을 아우르며 한국 전통문화 깊숙이 스며든 존재였다.

경복궁에서 모란을 감상하기에 가장 좋은 장소는 집옥재 일대다. ‘옥처럼 귀한 보물을 모은다’는 뜻을 지닌 집옥재 는 고종이 서재로 사용하며 외국 사신을 접견하던 공간이다. 본래 창덕궁 함녕전의 별당이었던 건물을 옮겨와 지은 곳으로, 고풍스러운 건축미를 자랑한다. 봄이 되면 앞마당에 탐스럽게 핀 모란이 집옥재와 어우러지며 한층 고즈넉한 분위기를 자아낸다.

경복궁의 봄꽃 가운데 가장 널리 알려진 풍경은 경회루 를 감싸는 수양벚꽃이다. 왕이 연회를 베풀던 경회루 연못 주변에 자리한 수양벚꽃은 가지가 물가를 향해 길게 늘어지며, 마치 꽃으로 된 커튼을 드리운 듯한 장관을 만든다. 웅장한 누각을 배경으로 연분홍 꽃송이가 물 위에 드리워지는 모습은 경복궁 봄 풍경의 정점으로 꼽힌다. 바람에 따라 유연하게 흔들리는 가지의 곡선과 경회루의 단단한 구조가 대비를 이루며, 마치 한 폭의 동양화 속에 들어온 듯한 인상을 남긴다.

■ 벚꽃 비 내리는 여의도

4월이 되면 여의도 윤중로 일대는 거대한 꽃의 무대로 변한다. 길게 늘어선 벚나무들이 일제히 꽃망울을 터뜨리며 하늘을 연분홍빛으로 물들이고, 가지와 가지가 맞닿아 만들어낸 벚꽃 터널은 서울을 대표하는 봄 풍경으로 자리 잡았다.

윤중로의 벚꽃은 시간에 따라 서로 다른 얼굴을 드러낸다. 낮에는 햇살을 받아 반짝이고, 해 질 무렵에는 노을과 어우러져 한층 깊은 색감을 띤다. 밤이 되면 조명이 더해져 또 다른 낭만적인 분위기를 연출한다. 인근의 여의도공원 과 한강공원까지 이어지는 동선 덕분에, 꽃구경과 피크닉을 함께 즐기기에도 적합하다.

지금은 여의도 윤중로가 대표적인 벚꽃 명소로 꼽히지만, 100여 년 전 서울의 대표 벚꽃 명소는 창경궁 이었다. 일제강점기 당시 궁궐 전각이 훼손되고 그 자리에 동물원과 식물원이 들어서면서 벚나무가 대거 식재됐고, 해방 이후에도 시민들의 봄 소풍지로 오랫동안 사랑받았다. 이후 1980년대 창경궁 복원 과정에서 동물원은 어린이대공원으로 옮겨지고, 일부 벚나무가 여의도로 이전되면서 오늘날 윤중로 벚꽃길의 기반이 형성됐다.

■ 청계천, 산수유 꽃길에서 만나는 단종

청계천을 따라 걷다 보면 수양버들 사이로 노랗게 피어난 산수유가 수변을 따라 이어지며 봄의 시작을 알린다. 앙상한 가지마다 작은 꽃송이가 빼곡히 달려 있어 가까이에서 보면 마치 불꽃이 번져나가는 듯한 인상을 준다. 가지 전체를 감싸듯 퍼진 꽃은 황금빛 등불처럼 물길 위를 밝힌다. 산수유의 꽃말은 ‘영원한 사랑’으로, 이 길 위에서 그 의미를 곱씹어보는 것도 또 하나의 봄의 방식이다.

산수유 길 끝에서 마주하는 영도교는 조선의 비극적인 역사와 맞닿아 있다. 이곳은 단종이 영월로 유배를 떠나며 정순왕후와 마지막 작별을 나눈 장소로 전해진다. 어린 나이에 왕위를 빼앗긴 단종은 이 다리 위에서 눈물로 이별했고, 두 사람은 끝내 다시 만나지 못했다. 이 사연으로 인해 사람들은 이 다리를 ‘영이별다리’ 또는 ‘영영 건넌 다리’라 부르기도 했다.

영도교는 조선 성종 때 교통량 증가로 돌다리로 중수됐으나, 고종 시기 경복궁 중건 과정에서 석재로 사용되며 사라졌다. 현재의 다리는 청계천 복원 사업을 통해 새롭게 조성된 것으로, 과거의 흔적 위에 다시 세워진 공간이라는 점에서 더욱 깊은 여운을 남긴다.

청계광장에서 출발해 영도교까지 이어지는 약 4km 구간은 1시간 남짓이면 걸을 수 있는 거리다. 물길을 따라 이어지는 산수유 꽃길을 천천히 걷다 보면 도심 한복판에서도 충분히 계절의 변화를 온전히 체감할 수 있다.