경남도 “종량제봉투 대란 없다” ···사재기 자제 당부

경남도와 김해시, 창원시는 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 확산한 종량제봉투 가격 인상설과 수급 대란 우려에 대해 전혀 사실이 아니라고 30일 밝혔다.

경남도는 도내 18개 시군의 재고량이 충분하며, 종량제봉투 가격은 조례에 따라 엄격히 관리되는 공공재인 만큼 임의적인 인상은 불가능하다고 강조했다.

중동 사태에 따른 원재료 가격 상승 압박에도, 당국은 2026년까지 가격 인상 계획이 없음을 분명히 하며 도민들의 불안 해소에 나섰다.

이번 품귀 현상의 근거가 된 국제 유가 및 폴리에틸렌(PE), 나프타 가격의 상승은 실제 공급 능력보다는 시민들의 불안 심리를 자극해 사재기로 이어진 것으로 분석된다.

김해시는 사전에 다수의 제작업체와 계약을 체결해 올해 3분기까지 안정적인 생산 및 공급 체계를 구축 완료한 상태다.

창원시는 3월 말 기준 약 822만 5000 매의 재고를 보유하고 있으며, 이는 월평균 판매량 대비 3개월 이상 사용할 수 있는 넉넉한 분량이다. 시는 여기에 멈추지 않고 500만 매를 추가 발주하고 4월 중 3차 발주를 이어가는 등 재고 관리에 만전을 기하고 있다.

김해시 역시 지정 판매소에 공급되는 물량을 예년 수준으로 유지하며 유통 단계에서의 과다 구매를 방지하기 위한 대응 조치를 병행하고 있다. 경남도 전체적으로도 시군별 최소 2개월에서 최대 6개월 치의 재고를 확보하고 있어 수급 차질 가능성은 희박한 상황이다.

시군은 종량제봉투가 정해진 조례에 따라 판매되므로 사재기를 통한 경제적 이득이 전혀 없음을 재차 확인했다. 시군 관계자는 안정적인 공급이 가능한 만큼 불필요한 물량 확보를 자제해 달라고 당부했다. 경남도는 향후 수급 상황 실시간 모니터링를 통해 특정 지역이나 판매소로 물량이 쏠리는 현상을 방지하고, 도민들이 일상생활에서 불편을 겪지 않도록 행정력을 집중할 방침이다.