울산 도로 달리던 트럭서 맥주병 수백개 ‘와르르’

30일 오전 9시 25분쯤 울산 남구 두왕사거리 인근 도로, 공업탑 방면에서 변전소 방향으로 달리던 25t 윙바디 트럭에서 맥주병 수백개가 쏟아졌다.
이 사고로 다친 사람은 없었지만 유리 파편 수거 작업 등으로 주변 도로가 1시간 넘게 정체됐다.
경찰은 트럭이 좌회전하던 중 적재함 덮개가 열리면서 맥주 상자가 떨어진 것으로 보고 있다.
경찰은 운전자를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
공유하기
보기 설정
글자 크기
보통
크게
아주 크게
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
컬러 모드
라이트
다크
베이지
그린
본문 요약
내 뉴스플리에 저장
입력 2026.03.30 13:26
기사를 재생 중이에요
30일 오전 9시 25분쯤 울산 남구 두왕사거리 인근 도로, 공업탑 방면에서 변전소 방향으로 달리던 25t 윙바디 트럭에서 맥주병 수백개가 쏟아졌다.
이 사고로 다친 사람은 없었지만 유리 파편 수거 작업 등으로 주변 도로가 1시간 넘게 정체됐다.
경찰은 트럭이 좌회전하던 중 적재함 덮개가 열리면서 맥주 상자가 떨어진 것으로 보고 있다.
경찰은 운전자를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
박민지 디자이너의 옷 잘 입는 공식'이거'라면 나도 제니처럼 입기 가능···포멀과 캐주얼 사이 절묘함이 매력
수피의 헬스 가이드러닝 때 발바닥 착지…리어풋이냐, 미드풋이냐
뉴스레터 구독이 완료되었습니다.
개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등
개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임
개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.
경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.
여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)