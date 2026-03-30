울산 도로 달리던 트럭서 맥주병 수백개 ‘와르르’

30일 오전 9시 25분쯤 울산 남구 두왕사거리 인근 도로, 공업탑 방면에서 변전소 방향으로 달리던 25t 윙바디 트럭에서 맥주병 수백개가 쏟아졌다.

이 사고로 다친 사람은 없었지만 유리 파편 수거 작업 등으로 주변 도로가 1시간 넘게 정체됐다.

경찰은 트럭이 좌회전하던 중 적재함 덮개가 열리면서 맥주 상자가 떨어진 것으로 보고 있다.

경찰은 운전자를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.