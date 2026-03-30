창원 공사장서 포탄 발견 “6·25 당시 아군 탄 추정”

30일 오전 10시 3분쯤 경남 창원시 성산구 남지동 국가산업단지 확장 구간 공사장에서 포탄이 발견됐다.

창원중부경찰서에 따르면 공사장에서 굴착기 작업을 하던 노동자들로부터 “포탄이 있고 연기가 피어오른다”는 신고를 받고 출동해 군 당국과 함께 포탄을 회수했다.

경찰과 군 당국 조사 결과, 6·25 전쟁 당시 사용된 아군 포탄으로 추정된다.

경찰 관계자는 “대공 용의점은 없는 것으로 보인다”고 말했다.