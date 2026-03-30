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본문 요약

이번 주 내내 전국에 비가 오거나 흐린 날씨가 반복되겠다.

기상청은 30일부터 31일 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다고 예보했다.

비는 30일 오전 전라권과 제주도를 중심으로 내리기 시작해 오후에는 충청권 남부와 경상권, 밤에는 그밖 중부지방으로 확대될 것으로 보인다.

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꽃 구경 언제 가지?···이번 주 하늘 흐리고 곳곳 ‘봄비’

입력 2026.03.30 13:40

  • 오경민 기자

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봄비가 내린 지난 18일 서울 성동구 하동매실거리에서 시민들이 우산을 쓴 채 산책하고 있다. 문재원 기자

봄비가 내린 지난 18일 서울 성동구 하동매실거리에서 시민들이 우산을 쓴 채 산책하고 있다. 문재원 기자

이번 주 내내 전국에 비가 오거나 흐린 날씨가 반복되겠다.

기상청은 30일부터 31일 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 비는 30일 오전 전라권과 제주도를 중심으로 내리기 시작해 오후에는 충청권 남부와 경상권, 밤에는 그밖 중부지방으로 확대될 것으로 보인다.

기상청은 제주도 산지와 남부 중산간에는 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내릴 수 있어 집중호우에 대한 대비가 필요하다고 당부했다.

강수량은 제주도 30~80㎜, 광주·전남·부산·경남에 많은 곳 60㎜, 강원산지·동해안에 10~50㎜, 대구·경북·충북 남부에 10~40㎜, 수도권 5~10㎜ 등으로 예보됐다.

비는 31일 새벽에서 오전 사이 전국 대부분 지역에서 그치겠으나, 강원과 경북 동해안 지역에는 31일 오후까지 이어지는 곳도 있겠다.

수요일인 다음달 1일에는 새벽부터 오전 사이 제주도에, 오후에는 경상도에 비가 내리겠다. 제주도에는 5~10㎜, 경상도 내륙 지역에는 5㎜ 안팎의 비가 내릴 것으로 전망된다. 다음날인 2일 오전부터 날씨가 차차 맑아지겠다.

금요일인 다음달 3일에는 전국이 대체로 흐리겠고, 전라권과 제주도에는 기압골 영향으로 다시 비가 내리겠다. 토요일인 다음달 4일에는 전국 대부분 지역에 비가 내리고, 일요일인 5일에는 비가 그치겠다.

이번 예보 기간 아침 기온은 3~12도, 낮 기온은 14~22도로 평년(최저 기온 2~9도, 최고 기온 14~19도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

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